Liberato il “Biancone” salvato a Roma: l’aquila dei serpenti riprende il volo

Ha ripreso il volo il “Biancone” che era stato trovato da alcuni cittadini in un parcheggio di via dei Barbo nella zona di Bravetta. Il rapace, un esemplare adulto dell’ “Aquila dei serpenti” (Circaetus gallicus) era stato affidato dai guardiaparco di Roma Natura alle cure del centro di recupero della fauna selvatica della Lipu. Dopo una settimana di degenza, il “Biancone” ha ripreso le forze ed è stato liberato all’interno dell’oasi naturalistica di Castel di Guido.

Un uccello migratore

Prima di procedere alla liberazione in un habitat compatibile alle esigenze di questo migratore, e quindi in un’area ricca di prede, gli è stato applicato un anello di marcatura. “Permetterà agli ornitologi di identificare questo esemplare in caso di futuri avvistamenti”. L’aquila dei serpenti è un predatore che ama le regioni calde ed infatti sverna nelle regioni sub sahariane. Torna in Italia verso il mese di marzo, dopo un lungo viaggio migratorio, che può seguire rotte anche molto impegnativi.

Il ritrovamento

L’esemplare avvistato a Bravetta, secondo la ricostruzione fornita dai volontari della Lipu, era provato proprio dal lungo viaggio “reso più faticoso dalle condizioni avverse”. Giunto a Roma “non è stato in grado di difendersi dall’insistente mobbing di un stormo di cornacchie che, in questo periodo riproduttivo, sono particolarmente aggressive nella difesa del territorio”. L'animale, salvato e portato al centro di recupero della Lipu “Non presentava grossi problemi se una leggera magrezza, tutto sommato normale epr il lungo viaggio – ha spiegato Francesca Manzia, responsabile del Crfs Lipu - L’abbiamo fatto mangiare e l’abbiamo provato in voliera. Stava bene e quindi l’abbiamo potuto rilasciare.”

Il rilascio in natura

“Il biancone è in ottima forma – ha fatto sapere Alessia De Lorenzis, responsabile dell’Oasi Lipu di Castel di Guido – abbiamo dovuto aspettare un momento in cui vi fosse un po’ di sole perché le piogge ed il freddo non fanno uscire allo scoperto i rettili di cui si nutre il Biancone, che non a caso è chiamato l’aquila dei serpenti. Una volta liberato ha sorvolato un campo con il suo tipico volo planato che gli permette di cercare prede al suolo”. Le fatiche del lungo viaggio e gli attacchi delle cornacchie sono già un lontano ricordo.