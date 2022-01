Monte Carnevale, annullate le autorizzazioni per la discarica di inerti: esulta il territorio

Le autorizzazioni rilasciate per trasformare l’ex cava di Monte Carnevale in una discarica di inerti non sono valide. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con una sentenza che il territorio stava aspettando da tempo.

Il via libera rilasciato dalla regione

Il sito interessato dal provvedimento si trova a poca distanza dalla discarica di Malagrotta. L'azienda proprietaria della cava dismessa, nel dicembre del 2016, aveva chiesto alla regione Lazio una Valutazione d’impatto ambientale: un provvedimento necessario per trasformare il sito in una discarica di inerti ed amianto. Ma quel via libera è stato rilasciato, secondo il Consiglio di Stato, in maniera illegittima. I giudici della quarta sezione hanno infatti accolto un ricorso del ministero della difesa che, già in conferenza dei servizi, aveva contestato l'operazione.

La contestazione del ministero

Il ministero aveva obiettato che la realizzazione di una discarica a 700 metri dal suo parco antenne, avrebbe comportato sensibili interferenze del campo elettromagnetico. Inteferenze che sarebbero state la conseguenza di un aumento di traffico di mezzi pesanti nella strada di accesso all'impianto. Ed è per questo che, il ministero, aveva espresso il proprio parere negativo.

Giudicata illegittima l'autorizzazione regionale

Quella conferenza dei servizi si è però conclusa approvando il progetto dell'azienda proprietaria dell'ex cava, la New Green. Ma quella decisione è stata giudicata illegittima perchè, in sostanza, la regione Lazio “ha scelto quale tra i contrapposti interessi dovesse prevalere, omettendo di fornire una congrua e sufficiente motivazione al riguardo” si legge nella sentenza. Di fatto, quindi, il provvedimento di approvazione del progetto (la trasformazione dell’ex cava in discarica di inerti) è considerato “illegittimo”.

Dagli inerti a Malagrotta bis

L'annullamento dell'autorizzazione rilasciata è importante anche per quello che, successivamente, l'ex cava ha rischiato di diventare. Una volta ottenuto il via libera alla sua trasformazione in una discarica di inerti, quel sito è stato identificato come il più ideoneo a realizzare anche una “Malagrotta bis”. Un’operazione che non è andata in porto per gli arresti dell’imprenditore dei rifiuti Valter Lozza e della dirigente regionale Flaminia Tosini.

Una pagina triste

“Sulla discarica di rifiuti urbani sappiamo come è finita (arresti) ma rimaneva in piedi il precedente cavallo di troia della discarica di inerti”, discarica che era “già autorizzata con la regione e con i lavori in fase di avanzamento”. Ma poiché il Consiglio di Stato ha dato ragione al ministero della difesa” ha sottolineato il parlamentare, sono di conseguenza state “annullate le autorizzazioni”. Significa che “si chiude, per il territorio di Malagrotta, un'altra pagina assurda e triste”.

L'auspicio dei cittadini

Anche i residenti del territorio hanno accolto con soddisfazione il provvedimento. “Alla fine la giustizia ha definitivamente vinto – ha commentato il comitato Valle Galeria Libera – Esprimiamo la nostra più grande soddisfazione per l'epilogo e ringraziamo il prezioso supporto del Ministero della Difesa che ha convinto i giudici del Consiglio di Stato di effettivi vizi procedurali”. Ora l’auspicio, nel territorio, è che “da ora in avanti la Valle Galeria sia ritenuta non idonea a nessuna discarica”.