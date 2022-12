Addio all’”Eucalipto”, l’ex scuola verrà demolita e bonificata: era realizzata con fibre di amianto

Sono partiti i lavori per la demolizione e la bonifica dell’”Eucalipto”: uno dei pochi punti di aggregazione pubblica nel quadrante della Valle Galeria.

Una scuola di frontiera

La storia dell’edificio affonda agli anni sessanta. L’immobile che negli ultimi anni era stato impiegato come centro sociale, era stato originariamente concepito come una scuola di frontiera. Tra le sue mura, sul confine tra il municipio XI e XII, sono cresciute le giovani generazioni di quanti, negli anni del boom economico, erano rimasti a vivere nella campagna di Castel Malnome. Un’epoca che appare lontana e che è precedente alla trasformazione che ha successivamente vissuto il quadrante, che a poca distanza ha ospitato la discarica più grande d’Europa oltre ad una serie di impianti per il trattamento dei rifiuti.

La seconda vita: nasce il centro sociale Eucalipto

L’edificio, che si trova su un terreno di proprietà dell’Arsial, ha da tempo esaurito la propria funzione didattica. E’ rimasto però ugualmente un polo d’aggregazione, visto che il municipio XI lo aveva eletto a “centro sociale”. E’ cominciata così una nuova fase per la struttura, che è stata impiegate per organizzare feste di quartiere ma anche per convocare le riunioni dei comitati locali e per programmare le iniziative da mettere in campo per salvaguardare la Valle Galeria dal rischio di apertura di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti.

La scoperta dell'eternit e la chiusura

Negli ultimi anni, però, l’Eucalipto ha dovuto rinunciare anche alla nuova veste che lo aveva reso un riferimento del territorio. “Nel luglio 2018 l’amministrazione municipale, dopo aver effettuato verifiche sull’edificio dalle quali è emerso che la struttura è stata realizzata con materiale contenente fibre di amianto” ha spiegato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi.

La scoperta della presenza di eternit, ha portato all’interruzione della attività che si svolgevano. Ma non alla necessaria rimozione dell’amianto. “Fin da subito abbiamo lavorato con la Direzione Tecnica per finanziare e programmare questo intervento necessario per la tutela della salute pubblica. Contestualmente abbiamo richiesto ad ARSIAL di valutare la possibilità di cedere a titolo non oneroso il terreno a Roma Capitale e il C.d.A con una propria deliberazione ha autorizzato la cessione subordinandola ad alcune condizioni” ha spiegato il minisindaco.

La promessa del municipio

Le operazioni di rimozione dell’amianto e di demolizione, ha fatto sapere il municipio, termineranno nel volgere delle prossime settimane. “Subito dopo chiederemo ad ARSIAL e al Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale di avviare l’iter per la cessione, atto indispensabile per poter procedere con la progettazione e la realizzazione di una nuova struttura”. Uno spazio dove tornare ad organizzare attività ludiche, ricreative ed anche politiche, se necessario. Perché di luoghi come quello, il quadrante della Valle Galeria, ne ha davvero bisogno.