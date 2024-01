Viale Marconi, niente preferenziale per i bus: le auto restano parcheggiate sullo square centrale

Niente corsia preferenziale dedicata agli autobus per viale Marconi. Il progetto che l’amministrazione Raggi aveva intenzione di realizzare non rientra più nei piani dell’attuale maggioranza capitolina.

Il progetto della preferenziale

Il progetto prevedeva la trasformazione dello square centrale dove, oggi, vengono parcheggiate oltre 300 automobili. Lo spazio doveva essere ripensato in modo da ospitare una corsia dedicata al trasporto di linea e delle ciclabili. Anche i cittadini erano stati coinvolti, con un questionario online, sull’assetto da dare al viale. Il progetto, passato per varie rivisitazioni, era andato persino a gara. Il ricorso presentato da un paio di stazioni per il rifornimento di carburante ne aveva però complicato, non poco, l’esecuzione. Le offerte degli operatori interessati a realizzare l'intervento, che nel 2019 erano giunte e attendevano solo di essere valutate, sono rimaste in una sorta di limbo.

Il ricorso che ha bloccato la preferenziale

A poco è valsa anche la promessa di una “soluzione bonaria” ai ricorsi. Avrebbe dovuto sbloccare il progetto che, va detto, già in quegli anni aveva sollevato non poche perplessità tra i residenti. Dubbi erano stati espressi anche in seno alla maggioranza grillina del municipio, per l’eliminazione dei parcheggi dallo square centrale. Tra i più critici l’ex pentastellata Francesca Sappia il cui addio alla maggioranza comportò la caduta dell’amministrazione M5s presieduta da Mario Torelli.

La decisione del Campidoglio

Sappia, destituiti i panni della consigliera, ha mantenuto alta l’attenzione sul destino della preferenziale. “A fine novembre 2023 ho fatto una richiesta di accesso agli atti al Comune perché, sul ricorso presentato dalle stazioni di carburanti, non avevo più chiaro cosa fosse successo dopo la sentenza del Consiglio di Stato”. La risposta che è arrivata dal dipartimento mobilità e da quello all’urbanistica è stata dirimente. “L’assessore alla mobilità – si legge nella nota firmata dai dipartimenti capitolini – considerate le diverse esigenze intervenute” ha chiesto di “non dare più seguito alla corsia preferenziale”.

Nel futuro resta l'obiettivo della tramvia

Le auto restano al proprio posto quindi, almeno per i prossimi anni. Perché viale Marconi era interessata da un duplice progetto: quello della preferenziale per gli autobus, che doveva essere realizzata con 5,5 milioni presi dal bilancio capitolino, ed il corridoio della mobilità previsto per il tram. Quest’ultimo intervento rientra tra quelli previsti nel piano urbano della mobilità sostenibile: il PUMS approvato dall’assemblea capitolina nel febbraio del 2022. Però è un progetto più costoso, per il quale s’ipotizza un esborso di circa 42 milioni di euro. É una delle “opere invarianti” del PUMS, ma non è tra le prime ad essere realizzate.

Le auto rimangono sullo square centrale

Fa parte delle 7 tranvie in fase di progettazione, ha fatto sapere l’assessorato capitolino, ma non fa parte di quelle previste entro il 2026. La priorità dell’amministrazione è infatti legata alla realizzazione del del tram che passerà sulla Togliatti, di quello che seguirà il percorso Termini, Giardinetti Tor Vergata (linea G), della TVA (Termini Vaticano Aurelio) per la parte che si riuscirà a fare – visto l’inevitabile stop legato alla celebrazione del Giubileo – e la linea che unirà le due stazioni di Termini e Tiburtina. Per la “tangenziale tranviaria sud Marconi – Parco Appia Antica – Subaugusta” i tempi sono decisamente più lunghi, non se ne parla prima del 2028. Le auto, fino ad allora, possono restare parcheggiate a spina di pesce sul marciapiede centrale di viale Marconi.