Tiberis: salta anche l'apertura prevista per metà giugno. Il Campidoglio tace

Regna il silenzio. Sotto Ponte Marconi non si avverte neppure il brusio del generatore che, negli anni passati, alimentava Tiberis di energia elettrica. Non ci sono, soprattutto, gli operai. La spiaggia sul Tevere è nelle stesse condizioni in cui versa da mesi. Con il prato da sfalciare e gli alberelli che, a questo punto, potrebbero avere bisogno di essere innaffiati. E’ tutto fermo, sulla banchina che affaccia sul fiume. Non si vedono sdraio, ombrelloni, sedie e tavolini. Eppure Tiberis, stando agli annunci di Roma Capitale, avrebbe dovuto essere già aperta.

Bando deserto: scaduta anche la proroga

A metà maggio Zetèma, la società del comune che gestisce l’organizzazione della spiaggia sul Tevere, aveva pubblicato un bando annunciando l’apertura per l’inizio di giugno. L’avviso pubblico serviva ad individuare le aziende interessate a fornire un servizio di ristorazione. Il bando, andato deserto, è stato prorogato ed è a sua volta scaduto. Inutili i tentativi finalizzati sapere da Zetèma se questa volta siano state ricevute offerte.

Saltata la seconda data di apertura

Non ci sono neppure i container che in passato avevano ospitato le classiche macchinette distributrici di cibo e bevande. In un clima di generale incertezza l’unica considerazione che si può trarre è che sia saltata anche la seconda data di apertura. Era stata indicata, sempre da Zetèma, per il 15 giugno.

L'incognita legata al torneo di beach volley

Unico segnale di vita è rappresentato dall'inserimento di Tiberis nel tabellone del Beach volley tour 2021. Le condizioni dei due campi su cui dovrebbero sfidarsi gli atleti, non sono però in condizioni di ospitare la competizione. Almeno finora. La federazione di pallavolo attende di sapere se lo saranno. Possibilmente in tempo utile, vale a dire entro la fine di giugno. Poi sarà difficile operare anche la sostituzione.