Tiberis, Gualtieri prepara l'Estate 2023: spazio ai concerti a prezzi calmierati

La formula che ha caratterizzato l’estate del 2022 sarà replicata per la prossima stagione. E’ questa la scelta fatta dall’amministrazione capitolina che, per la gestione di Tiberis, ha pubblicato la manifestazione d’interesse.

Una concessione lunga quattro mesi

Il futuro concessionario, avrà a disposizione la banchina sotto ponte Marconi per organizzare, in 120 giorni compreso allestimento e disallestimento, la spiaggia sul Tevere. Per ottenerla, dovrà garantire un servizio, dal lunedì alla domenica, festivi compresi, in cui organizzare eventi ricreativo culturali. Concerti ed eventi dal vivo, “con prezzi calmierati concordati con l’amministrazione” si legge nel bando.

La spiaggia resterà aperta gratuitamente al pubblico di giorno, a partire delle 8 di mattina, ed in orario serale dal lunedì al giovedì fino alle 24 e dal venerdì alla domenica anche fino all’1 di notte. Il privato che deciderà di candidarsi nella gestione di Tiberis, non avrà dal comune alcun corrispettivo, ma potrà beneficiare di allestimenti già presenti, che vanno dalle reti per il beach volley, ai tavolini ed alle sedie metalliche, dai lettini al defibrillatore ed alle rastrelliere per le bici.

Gli oneri a carico del privato

Il concessionario dovrà pertanto fornire l’allestimento supplementare eventualmente necessario e garantire servizi di manutenzione delle aree verdi, la disinfestazione, la derattizzazione ed il pagamento delle utenze elettriche ed idriche, che vanno prima attivate. E’ inoltre tenuto ad allestire un chiosco bar. I proventi di quest’ultimo e quelli della vendita dei biglietti, per attività destinate ad una capienza massima di 200 persone, rappresenteranno le fonti di guadagno del privato che voglia ottenere la gestione di Tiberis.

Obiettivo: ripetere l'affluenza del 2022

Restano garantiti i servizi previsti nelle passate edizioni, a partire dai giochi d'acqua fino ad arrivare all'allestimento dei due campi da beach volley. “Con questo bando riproponiamo il progetto Tiberis per l’estate 2023, nella certezza di replicare gli ottimi risultati della stagione estiva dello scorso anno che ha registrato oltre 19mila presenze complessive” ha dichiarato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi, che ha promesso di voler dare alla città, “una rinnovata vivibilità del suo fiume e offrire nuovi spazi accoglienti di socialità e di attività all’aperto”.

“Grazie ad un lavoro di completa revisione e rimodulazione del progetto abbiamo reso Tiberis sostenibile per l’amministrazione eliminandone le diseconomie e rendendolo più attrattivo per il pubblico con gli eventi serali” ha ricordato l’assessora all’ambiente Sabrina Alfonsi. I dati medi di affluenza della scorsa edizione, stando a quanto riporato dall’assessora, avevano fatto registrare “209 presenze giornaliere, il doppio rispetto a quella del 2020” quando ad amministrare la città c’era una giunta pentastellata. L’affidamento della concessione 2023 durerà 120 giorni, a partire dal 15 maggio fino al 15 settembre. Poi, la spiaggia sotto ponte Marconi, dovrà essere disallestita.