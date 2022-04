Tevere, rimosse 12 tonnellate di rifiuti sotto il ponte di ferro

Rimosse 12 tonnellate di rifiuti che si erano depositati lungo gli argini del Tevere. Gli operatori dell’Ama, con l’ausilio dei mezzi meccanici, hanno bonificato l’area adiacente la ciclabile, all’altezza di Marconi.

Riaperta la ciclabile

La pista è tornata a disposizione dei ciclisti. Era stata chiusa perché, a seguito dell’incendio che lo scorso ottobre ha coinvolto il ponte dell’Industria, dall'infrastruttura si era staccata una passarella di ferro lunga una cinquantina di metri. Era collassata sulla banchina, dov’è rimasta fino due settimane fa. E la sua prolungata permanenza aveva, di fatto, reso inagibile l'area.

La pulizia dell'area

Mancava però un passo ulteriore, per il ritorno alla normalità del tratto di fiume: la pulizia dai rifiuti che si sono accumulati lungo le sponde. L’attesa operazione, realizzata dall'assessorato alla'ambiente di Roma Capitale, in collaborazione con il Municipio XI, si è appena conclusa. Ed i romani possono ora tornare a vivere quella zona che, in un quadrante privo di aree verdi, viene apprezzata non soltanto dai ciclisti.

Ripristinati decoro e sicurezza

“Ringrazio l'Assessore all'Ambiente, Sabrina Alfonsi, per aver accolto con sollecitudine la nostra richiesta. Questa operazione di bonifica segue la riapertura della pista ciclabile avvenuta lo scorso weekend – ha dichiarato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi - Ora i cittadini potranno percorrere in sicurezza questo tratto di pista ciclabile. Con la bella stagione si riapre dunque al quartiere e all'intera città una zona in pieno decoro e pulizia”.