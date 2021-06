Tevere, addio alla baraccopoli: la Regione punta ad un parco pubblico

Un parco pubblico al posto delle baracche. La Regione Lazio ha deciso d’intervenire per salvaguardare la sponda Marconi del fiume Tevere.

La discarica sul fiume

L’area interessata dal progetto, di cui trapelano pochi dettagli, è quella situata nell'area golenale sotto lungotevere di Pietra Papa. Su quella banchina si stanno accumulando cataste di elettrodomestici ossidati, vecchi mobili, materiali plastici. Tonnellate di rifiuti restano parzialmente nascoste dalla vegetazione. Ma sono lì, in costante aumento, ed in alcuni punti lambiscono il pelo dell’acqua. Facendo temere, con la loro presenza, per le conseguenze che possono aversi sul piano ambientale.

La richiesta alla Regione

“A fine aprile avevo scritto alla Regione per sapere se i costi di attività di sgombero e bonifica che si sono succeduti nell'area golenale di Marconi fosse mai stato quantificato. Avevo preso quest'iniziativa anche per capire se c’erano dei motivi per cui, quella zona, non venisse destinata ad associazioni o realtà in grado di presidiarla” ha spiegato a Romatoday l’ex consigliere municipale Marco Palma. “Gli insediamenti abusivi che nel tempo si sono ripetuti, hanno infatti finito per riempire di rifiuti quella banchina che, in estate, resta sistematicamente vittima d’incendi”.

Una risposta sorprendente

La risposta recapitata all’ex consigliere municipale, inoltrata per conoscenza anche al Municipio IX, ha lasciato tutti di sorpresa. “La Regione Lazio ha già avviato un ampio protetto regionale mirato a dare cittadinanza un nuovo parco pubblico completo nel quartiere marconi che sorgerà proprio nell’area golenale sottostante Lungotevere Pietra Papa fino a ponte marconi” si legge nella lettera firmata da dirigenti apicali della direzione regionale.

Un parco d'affaccio sul Tevere

L’intenzione di realizzare questo parco d’affaccio sul Tevere “comporterà, di conseguenza, la pulizia e la riqualificazione dell’area stessa” è stato spiegato all’interno della stessa missiva. A pochi metri da Tiberis, la spiaggia sotto ponte Marconi che l'amministrazione Raggi per tre anni ha allestito e che quest’anno stenta a riproporre, potrebbe trovare spazio un’area verde. Sulle modalità ed i tempi, per ora, bocche cucite. L’intenzione, però, è stata messa nera su bianco da tre dirigenti della Regione che hanno risposta alla richiesta dell’ex consigliere Palma.