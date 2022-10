Pulizia e riqualificazione del territorio: Retake Roma interviene a Marconi

All'iniziativa hanno partecipato anche alcuni atleti francesi di “Sport Autour Du Monde” e l’Associazione DIDI Bimbi che hanno voluto dare il proprio contributo al mantenimento del decoro nel territorio. Ama ha inoltre fornito ai partecipanti guanti, pale, scope, rastrelli e sacchi per la raccolta dei rifiuti, avviati poi a corretto smaltimento. In tutto sono stati raccolti circa 25 sacchi di immondizia tra cartacce, lattine, bottiglie di vetro ed erbe infestanti.

Sabato 29 ottobre, 25 attivisti di Retake Roma e Social Street "Via Cardano e Dintorini" hanno ripulito da erbacce, scrittu sui muri e immondizia l'area di via Tirone, in zona Marconi adiacente al Ponte pedonale dedicato a Rita Levi Montalcini che conduce nell’area del Gazometro.

Soddisfatto del risultato Paolo Aruffo, admin del gruppo Marconi di Retake Roma. Queste le sue parole: "Siamo molto contenti del risultato ottenuto ma è fondamentale che le istituzioni si attivino maggiormente. Crediamo che l’area di Lungotevere Gassman abbia un potenziale inespresso, perché spesso abbandonata all’incuria. Chiediamo che l’amministrazione competente si faccia carico dell’area affinché torni alla fruibilità dei cittadini, curando l’area verde, ripristinando la pavimentazione e organizzando eventi ludici e culturali per i più piccini del quartiere ma anche per gli anziani".

"L’apertura di Parco Marconi, a ridosso delle rive del Tevere, è un’ottima notizia per tutta la cittadinanza dell’area: speriamo che l’amministrazione continui su questa buona strada. Laddove la politica tarda ad arrivare è buona cosa che subentrino le associazioni e i corpi intermedi, come Retake Roma e la nostra Social street: ora il nostro obiettivo è creare e legami e fare rete tra le persone per rafforzare le nostre battaglie sul territorio e raggiungere in maniera più agevole i nostri obiettivi" ha commentato Giacomo Pellini, portavoce della Social Street di Via Cardano e Dintorni.