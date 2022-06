PUP Piazza della Radio: partito il conto alla rovescia per l'avvio dei lavori

Sta per partire il cantiere per la realizzazione di parcheggi sotterranei a Marconi. Il 4 luglio prendono infatti avvio i lavori destinati a realizzare il PUP di piazza della Radio.

L'assemblea pubblica

Per annunciare l’inizio dell’intervento e per riannodare i rapporti con il territorio, il Campidoglio ed il municipio XI hanno organizzato un’assemblea pubblica cui hanno preso parte, comitati, residenti, associazioni e commercianti di Marconi.“È stata un’importante occasione di confronto per dare risposte a tante domande e richieste di informazioni sul progetto. Non si è trattato di un incontro occasionale, ma del primo di una serie attraverso i quali coinvolgeremo il quartiere per rivedere insieme ai cittadini la sistemazione superficiale, ovvero la futura piazza”.

Il progetto originario del pup, approvato dall’allora sindaco Alemanno, in qualità di commissario straordinario alla mobilità, risale al 2013. Non contemplava però la sistemazione della parte superficiale, quella dove oggi trovano parcheggi ogni giorno centinaia di automobilisti. Per quanto riguarda invece i posteggi sotterranei, verranno ricavati in una struttura su tre piani, che prevede la presenza di 456 posti auto, di cui 277 a rotazione e 179 pertinenziali. Ci sono poi anche 32 stalli destinati alle moto, 20 dei quali saranno impiegati a rotazione.

La sistemazione superficiale da rivedere

La sistemazione superficiale della piazza è stata approvata in tempi più recenti, nel 2020, quando il municipio XI era commissariato. Il progetto, già approvato in conferenza dei servizi, prevede la messa a dimora di alberature soprattutto lungo il perimetro del piazzale, la sistemazione di sedute, un boschetto "a dune" sul lato di viale Marconi, l'illuminazione a pavimento ed uno spazio riservato ai giochi d’acqua. “Quel progetto, approvato senza ascoltare cittadini e municipio a nostro avviso è del tutto insufficiente e non offre alcun servizio al quartiere. Abbiamo l’obiettivo, quindi, di voltare pagina rispetto a quanto fatto finora nel metodo, coinvolgendo effettivamente i cittadini, e nel merito, realizzando una piazza di qualità che sia attrattiva per i residenti e per tutti coloro che frequentano il quartiere Marconi".

Le verifiche statiche sui palazzi

C'è stata anche un'altra preoccupazione che, oltre alla sistemazione superficiale della piazza, i residenti intervenuti in assemblea hanno mostrato di avere. Ed ha riguardato la stabilità degli edifici circostanti. Sulla questione il responsabile della Parking Radio Srl, il concessionario del gruppo CAM che realizza il PUP, ha dichiarato che“la sicurezza degli edifici a fianco della piazza è garantita al 100”. “Una commissione di alta vigilanza formata da 3 tecnici, ha verificato il progetto strutturale e l’interferenza del parcheggio verso gli edifici adiacenti, che verranno monitorati duranti i lavori - ha spiegato Angelo Marinelli, il referente della Parking Radio - Verrà fatta la verifica di ogni appartamento che affaccia sul parcheggio, cosa che facciamo su tutti gli interventi che realizziamo”.

Avvio e durata dei lavori

Intanto partiranno i lavori per i tre piani di parcheggio interrato, con un leggero ritardo rispetto a quanto annunciato nell’incontro che si è svolto il 15 giugno al centro anziani di via Papareschi. Non il 27 giugno, ma il 4 luglio. Il conto alla rovescia è comunque iniziato. Il cantiere, come annunciato durante l’assemblea pubblica a cui ha preso parte anche l'assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè, durerà massimo trenta mesi.