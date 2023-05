Retake a parchetto Einstein: l'attività di riqualifica dell'area verde abbandonata

Sabato 6 maggio nel municipio XI di Roma si terrà una mattinata dedicata al decoro e alla riqualifica dell'area verde abbandonata tra via Albert Einstein e via Amedeo Avogrado.

Dalle ore 10:00 alle 13:00, appuntamento in via Albert Einstein 36, infatti RetakeRoma Marconi e Parchetto Einstein-Marconi organizzano una mattinata di riqualificazione dell’area tra Via Einstein e Via Avogadro. Fra le operazioni programmate si svolgerà la pulizia delle scalette e del muro che costeggia la zona, la racconta di rifiuti abbandonati e il taglio dell'erba alta e delle piante infestanti.

L'iniziativa collettiva si inserisce all'interno di "Roma cura Roma", la giornata scelta dalla giunta capitolina di cura della Capitale e ha il patrocinio del municipio XI.