Ponte Marconi, al via i lavori di manutenzione: sarà percorribile a corsie ridotte

Operai al lavoro su Ponte Marconi. L’infrastruttura che passa sopra le due sponde del Tevere, proprio sopra la spiaggia di Tiberis, in questi giorni é interessata da un intervento di manutenzione che ha preso il via nella serata di venerdì 6 luglio.

Il primo cantiere al via nel quadrante

Il ponte è costantemente monitorato sotto l’aspetto strutturale, ha recentemente spiegato l’assessora ai capitolina ai lavori pubblici Ornella Segnalini, nel corso di un incontro svoltosi nell’XI municipio sul ponte dell’Industria. Ed è proprio in previsione degli interventi previsti su quest’ultima infrastruttura, che i romani conoscono anche come “ponte di ferro”, che si aprirà il cantiere sul cavalcavia di Marconi.

Corsie ridotte per consentire i lavori

Ponte Marconi sarà transitabile a numero di corsie transitabili ridotto, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, per l'intera durata dei lavori. Una limitazione che quindi è previsto possa durare al massimo entro il 24 luglio, data in cui è previsto il via ai lavori sul ponte dell’industria. L’intervento, coordinato dal dipartimento Csimu, prevede il rifacimento dell'asfalto e la sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati. Il costo è di 450mila euro coperto interamente da fondi di bilancio comunale.

Cantieri notturni

“Questo intervento è fondamentale in vista dei lavori che interesseranno ponte dell'Industria, il primo dei grandi cantieri del Giubileo che partirà il prossimo 24 luglio – ha commentato l’assessora capitolina Ornella Segnalini – I lavori saranno eseguiti, come di consueto, in orario notturno, per evitare il più possibile disagi ai cittadini. Al primo posto è sempre la sicurezza della nostra rete stradale, di cui i ponti rappresentano le opere d’arte più importanti”.