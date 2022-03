Ponte di ferro, al via il ripristino della banchina e della ciclabile

Gli operai tornano al lavoro sul ponte di ferro. L’infrastruttura, danneggiata dalle fiamme sviluppatesi nella notte del 3 ottobre 2021, è da tempo tornata percorribile dalle vetture. La riapertura al traffico veicolare, però, è stato solo il primo step nel processo necessario a riportare l’area nelle condizioni antecedenti all’incendio.

Il ripristino della ciclabile

Nella mattinata del 24 marzo l’infrastruttura è stata oggetto d’un sopralluogo congiunto tra municipio XI e l’assessorato all’ambiente del comune. Proprio al Campidoglio si erano rivolti i ciclisti, con un flash mob domenicale, in occasione del quale avevano lamentato la mancata riapertura del tratto di banchina sottostante al ponte. La buona notizia è che, con i lavori appena ripresi, quel problema sarà risolto.

“Possiamo dare il via al ripristino dell'area del 'ponte di ferro' un intervento tecnicamente complesso per il quale si sono dovute attendere le necessarie autorizzazioni della Soprintendenza Speciale di Roma e che è realizzato grazie alla collaborazione tra gli assessorati e le rispettive strutture tecniche” ha dichiarato l’assessora Sabrina Alfonsi che è entrata nel merito delle operazioni.

Gli interventi previsti

Da lunedì 28 marzo prenderanno avvio gli interventi che consentiranno di rimuovere la passerella di ferro, lunga circa 50 metri, che è crollata dopo l’incendio, collassando su parte della banchina e nell’alveo del fiume Tevere. Al riguardo, ha annunciato la titolare della delega all’ambiente della giunta Gualtieri, verranno impiegati dei sommozzatori “per ancorare lo spezzone caduto e sollevarlo con speciali gru”. Ad operazioni concluse si procederà con il ripristino della ciclabile “il cui cantiere è in fase di allestimento”.

Un prezioso polmone verde

“Siamo soddisfatti che si dia avvio ai lavori e che presto la pista ciclabile sarà nuovamente fruibile. I danni subiti dalla struttura in seguito all'incendio hanno comportato la chiusura per motivi di sicurezza e sapere che i lavori permetteranno di riaprire presto il passaggio ciclopedonale che costeggia il fiume – ha commentato il minisindaco Gianluca Lanzi - è davvero una buona notizia per i cittadini”. Quel tratto del fiume, infatti, rappresenta un raro polmone verde in un quadrante fortemente urbanizzato ed è pertanto fruito anche dalle famiglie del territorio, oltre che dai ciclisti.

La riapertura del marciapiede

Ci sono altre novità. “In questa settimana hanno preso avvio anche i lavori di sistemazione e ripristino del marciapiede del ponte dell'Industria danneggiato dall'incendio” ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Ornella Segnalini. Si tratta del marciapiede situato sul lato destro, se si procede in direzione della sponda Ostiense. Per la sua riapertura, è stato comunicato dal Campidoglio, si dovrà attendere una decina di giorni.