Parte il cantiere per il parcheggio interrato: a viale Marconi traffico in tilt

Sono partiti i lavori per la realizzazione del parcheggio interrato a piazza della Radio. L’avvio del cantiere ha però finito con il create file chilometriche.

La testimonianza

“Io abito a Largo La Loggia e lavoro a Termini – ha raccontato la signora Mariangela, una residente – impiego normalmente 30 minuti per raggiungere l’ufficio. Mercoledì 6 luglio invece, partendo verso le 8.20 sono arrivata alle dieci. Ho impiegato solo un’ora per coprire la distanza tra Largo La Loggia e piazza della Radio”. La sistemazione dei jersey di cemento ha ridotto ad una sola corsia lo spazio per chi proviene da Portuense. Con il risultato di creare una sorta di “tappo”.

La riduzione delle corsie

“Una volta superato il semaforo di piazzale della Radio, la circolazione è ripresa regolarmente. Ma ieri (mercoledì 6 luglio ndr) è stato un incubo per tanti automobilisti che, come me, non sapevano dell’avvio di questo cantiere”. La situazione è stata segnalata anche da Marco Palma, consigliere municipale di Fratelli d’Italia. “Il dipartimento che ha autorizzato questo cantiere deve vivere in un’altra città – ha premesso Palma – la carreggiata è passata da 4 ad una sola corsia, creando enormi problemi in termi di viabilità locale sulla Portuense, in direzione centro”.

La richiesta di chiarimenti

La condizione, nella mattinata del 7 luglio, appare in lieve miglioramento probabilmente anche per la scelta, dopo il traffico patito nella giornata di mercoledì, di percorsi alternativi. “Ho protocollato la richiesta di un incontro urgentissimo in commissione mobilità, con il dipartimento e la polizia locale” ha spiegato Palma, al fine di comprendere come sia stata pianificata l’area di cantiere e quale sia il cronoprogramma dei lavori.

Perchè il cantiere

In piazza della Radio sono in corso i lavori per realizzare un progetto legato al piano urbano parcheggi. Il cantiere serve alla realizzazione di una struttura interrata, su tra piani,in cui collocare 456 posti auto, di cui 277 a rotazione e 179 pertinenziali. Ci sono poi anche 32 stalli destinati alle moto, 20 dei quali saranno impiegati a rotazione.