Piazza della radio: iniziano i lavori per il parcheggio interrato

Le transenne ancora non ci sono, ma stanno per arrivare. A piazza della radio sta infatti per partire un cantiere di cui si parla da almeno un decennio: quello del PUP, il parcheggio multipiano di Marconi. “Venerdì scorso è stata consegnata l’area alla ditta e verosimilmente per il prossimo lunedì partiranno i primi interventi sull’area”, ha fatto sapere il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. La prima operazione riguarderà la rimozione di 5 alberi, di cui il concessionario ha già versato la fidejussione. Rimossi dall’attuale sede, verranno successivamente trapiantati su viale Marconi.

Il PUP di piazza della Radio

Il progetto, approvato con una delibera del Campidoglio nel lontano 2013, prevede la realizzazione di tre piani di parcheggi interrati, per un totale di 456 posti auto. La gran parte, 277, sono destinati alla rotazione ed i restanti 179 sono pertinenziali, cioè privati. A questi si aggiungono anche una trentina di stalli destinati al posteggio degli scooter. I lavori, come si legge nel permesso a costruire rilasciato dal dipartimento mobilità al concessionario, dovranno concludersi entro tre anni dal loro avvio. Questo per quanto riguarda le opere sotto il livello stradale.

Un'opera considerata fondamentale

“I parcheggi per la nostra amministrazione rappresentano un settore nevralgico nell'ambito del sistema della mobilità cittadina che abbiamo intenzione di riattivare sotto tutti i punti di vista. Pertanto, in accordo con il Presidente Lanzi e l'XI Municipio, abbiamo deciso di rilanciare il progetto del parcheggio di Piazzale della radio bloccato da tanti anni – ha commentato l’assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè – E' un'opera che con i suoi circa 500 parcheggi riveste un'importanza fondamentale per tutti i residenti e per le attività commerciali che insistono su quel quadrante”.

I parcheggi da recuperare

Parcheggi fondamentali anche perché, su viale Marconi, è prevista la cancellazione dei circa 400 posti auto presenti lungo lo square centrale. Verranno eliminati per fare spazio ad una corsia preferenziale per gli autobus. L’opera è già progettata, finanziata ed andata in gara, ma non è mai partita per l’avvio di un contenzioso legale. La realizzazione del PUP di piazza della radio, negli anni, ha alimentato anche la contestazione dei residenti ed una spaccatura interna alla maggioranza municipale, nel corso dell’ultima consiliatura a guida penstastellata. Resta da affrontare però il nodo della sistemazione superficiale della piazza.

La sistemazione della piazza

“Come municipio riteniamo che sia necessario riqualificare quello spazio, oggi degradato, in un luogo vivibile e sicuro – ha commentato il minisindaco Gianluca Lanzi – vanno introdotti degli elementi in grado di rendere la piazza un’attrattiva per i residenti, con un’area giochi adeguata e con uno spazio dove realizzare eventi culturali, attività teatrali, ed eventualmente iniziative estive. Per farlo, bisogna attivare il confronto con residenti e commercianti. Il tempo per farlo, considerando che partiranno prima i lavori sotterranei, lo abbiamo”.

Le critiche al progetto

La notizia del prossimo avvio dei cantieri, ha contribuito a riaccendere la contrapposizione politica nel municipio XI.“Non c’erano dubbi sul fatto che con il ritorno del centro sinistra si sarebbe tornati subito sul piano interrato di piazza della radio”, un’opera che i consiglieri municipali Daniele Catalano ed Enrico Nacca (Lega) ritengono e “bloccherà un intero quadrante”ed al tempo stesso rappresenterà .“una vera e propria speculazione sulla pelle dei cittadini”. Secondo i due, che promettono provvedimenti e commissioni municipli, l'operazione rappresenta “un vero affare per il privato ed una condanna per chi vive a Marconi”. Al contrario, hanno sottolineato i due leghisti, sarebbe stato preferibile ascoltare le “giuste richieste della cittadinanza che chiede parcheggi pubblici in spazi inutilizzati, come l’ex Gambero Rosso”.