Partita la rimozione delle edicole abbandonate: “Chiuse da anni, creavano degrado”

Addio alle edicole inutilizzate. A Marconi ed alla Muratella sono stati rimossi due chioschi che, da tempo, avevano perso la propria funzione.

Due edicole abbandonate

Una delle due edicole, quella situata all’altezza del civico 143 del lungotevere di Pietra Papa, era inutilizzata dal 2017. A quella data risale infatti la comunicazione dell’ufficio comunale con cui prospettava la decadenza dell’autorizzazione rilasciata alla vendita di quotidiani e periodici. L’altra edicola si trovava invece in via Crocco, nel quartiere della Muratella, e la sua decadenza è più recente, essendo avvenuta solo nel 2019.

Anni prima di demolirle

Sono dunque serviti cinque anni in un caso e tre nell’altro per avviare lo smantellamento di due strutture che non avevano più alcuna utilità. “L’iter è piuttosto lungo e prevede che, con il venir meno del pagamento dell’occupazione di suolo pubblico, si attivi un percorso che si chiude con la demolizione in danno di questi manufatti” ha spiegato il presidente del Municipio XI Gianluca Lanzi.

Un problema di decoro e sicurezza

Quelli rimossi, però, non sono gli unici chioschi destinati ad essere demoliti nel territorio municipale. “E’ difficile fare previsioni perché ogni edicola, sul piano amministrativo, ha una propria storia che si lega al momento in cui non viene più pagata l'occupazione di suolo pubblico” ha premesso il minisindaco . Anche se non è possibile definire in maniera compiuta un piano di smantellamento, l'amministrazione ha comunque dichiarato la volontà di procedere a successive demolizionei. Perché, ha sottolineato Lanzi “le edicole inutilizzate rappresentano un problema di decoro e di sicurezza, visto che spesso hanno vetri infranti e saracinesche ossidate, su suolo pubblico. Come amministrazione quindi non ci gireremo dall'altra parte, restituendo al territorio il decoro che i cittadini si attendono”.