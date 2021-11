Tevere, terminata la bonifica della sponda di Marconi: ora al lavoro per la realizzazione del parco

I rifiuti e la vegetazione infestante sono già stati rimossi. Sotto lungotevere di Pietra Papa, a Marconi, procedono i lavori destinati a riqualificare la sponda del Tevere. La bonifica, avviata a fine estate, è terminata anche se si registra un certo ritardo rispetto all'avvio del cantiere che era previsto partisse per settembre. Cantiere che avrebbe dovuto comportare la realizzazione di una rampa per consentire l'accesso alla banchina dal piano stradale.

L'attesa bonifica dell'area

I primi risultati dell'intervento ceh porterà un parco fluviale a Marconi sono comunque già apprezzabili. Ad esempio sono tornati visibili i gradini in travertino che permettono di superare raggiungere la riva del fiume. E, cosa tutt'altro che secondaria, sono sparite le baracche che per tanti anni si sono addensate lungo quel tratto del Tevere. La loro presenza, segnalata ripetutamente, aveva creato anche una distesa di rifiuti che oltre a rendere impraticabile l'intera area costituiva una minaccia ambientale.

Un'operazione molto sentita

L’intervento, voluto dalla Regione Lazio, prevede la realizzazione di un parco fluviale nella zona di Marconi, e più precisamente sotto la pista ciclabile, nell’era compresa tra Ponte Marconi e via Enrico Fermi, dove un tempo era presente la città del Gusto. “I lavori di bonifica sono terminati – ha confermato Daniela Gentili neo assessore all’Ambiente del Municipio XI – e quindi si è conclusa la prima fase di un intervento che sta raccogliendo grande entusiasmo nella cittadinanza perché restituisce ad un quartiere, privo di verde, un luogo importante, direi strategico sia dal punto di vista ambientale che socioculturale”.

L'avvio del secondo step

La creazione di un parco fluviale a Marconi, annunciata a fine settembre dalla Regione, non si è quindi fermata. Terminata la bonifica il cronoprogramma prevede la realizzazione di una rampa di accesso per le persone con disabilità e per le bici, visto che a livello stradale è presente una ciclabile. E’ quello il prossimo step. Seguirà la realizzazione di un paio di aree giochi, una delle quali dedicata alla scienza. L’altra, invece, sarà destinata ai bambini più piccoli. All'altezza di luntogovere di Pietra Papa è invece prevista la sistemazione di un belvedere. Un punto di affaccio panoramico sul fiume e sulla sua vegetazione che verrà totalmente ripensata. Sul lato che confina con Ponte Marconi verrà invece realizzato uno spazio in terra battuta, una sorta di giardino con frassini e palme. Troverà spazio nel parco anche un'area cani, un chiosco ed un'area con giochi d'acqua, sul genere di quanto già è stato realizzato per Tiberis, sulla sponda opposta del Tevere (prima di ponte Marconi).

La successiva piantumazione

Nel parco, che si estende per tre ettari e mezzo, trova spazio anche un pontile per l’osservazione delle rive e dalla flora. A tal riguardo, com’è stato ricordato sin dal lancio del progetto, il parco del Tevere beneficerà delle risorse che la Regione mette in campo con “Ossigeno”. E che, nella zona compresa tra Ponte Marconi e via Fermi, significa mettere a dimora alberi ripariali e piante mediterranee che contribuiranno ad evitare anche il riformarsi dei classici canneti che abbondano lungo le rive del fiume.