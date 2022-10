Sul Tevere inaugurato parco Marconi: tre ettari e mezzo di spazio sottratto al degrado

E’ stato inaugurato il secondo parco fluviale in uno dei quadranti più popolosi di Roma. A Marconi, sulla banchina del Tevere, è stata infatti riqualificata un’area che si estende per circa tre ettari e mezzo. Uno spazio a disposizione di un territorio che, fino ad oggi, ha sofferto dell’assenza di un vero polmone verde.

Un sogno che si avvera

La realizzazione di questo parco quindi, per dirla con le parole dell’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, rappresenta “un piccolo sogno che si avvera”. Ettari di golena sottratti alle discariche ed agli insediamenti abusivi, diventano così motivo di orgoglio per tutte le istituzioni coinvolte. Non è un caso che, all’inaugurazione, si siano presentati il governato del Lazio Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ed il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. “Oggi abbiamo aperto al pubblico i primi 5000 mq del parco, con un belvedere, un’area gioco per bambini, un’area fitness, un’area cani e un grande prato. Alla fine di novembre termineranno i lavori con un’ulteriore area ginnica, un’area con 'giochi della scienza' per ragazzi e l’impianto di un bosco ripariale con 145 alberi - ha commentato il sindaco a margine dell'inaugurazione - è un luogo bellissimo, letteralmente strappato al degrado e all’incuria, che oggi viene restituito ai cittadini, di questo quadrante e non solo”.

I lavori per trasformare l'area degradata

Per realizzare il nuovo parco di affaccio, collocato tra Lungotevere di Pietra Papa e ponte Marconi, è stato necessario prima sgomberare l’area dalla baraccopoli presente, per poi procedere, tra luglio ed agosto del 2021, alla bonifica dell’area. Un intervento che, all’epoca, era costato 335mila euro. Poi è stato possibile entrare nel vivo dei lavori, con un ulteriore stanziamento di oltre 1 milione e centomila euro, diviso in due lotti. Nel primo stralcio l’amministrazione ha provveduto a realizzare una rampa di accesso, le pavimentazioni, le recinzioni, i parapetti. Contestualmente si è provveduto a fornire queste dotazioni anche all’altro parco fluviale del municipio XI: quello che sorge a Magliana.

La seconda tranche di lavori, del valore di 638 mila euro, ha previsto l’acquisto di panche, tavoli, cartelloni, attrezzature per la ginnastica ed il fitness. Arredi che sono serviti ad integrare anche la dotazione del parco di Magliana. Per novembre invece, stagione ideale per effettuarle, sono previste le piantumazioni da realizzare con il progetto Ossigeno della regione Lazio. Inoltre sono in corso le procedure per l’affidamento della fornitura in opera di due chioschi a servizio del nuovo parco di Marconi e del parco di Magliana, per un importo complessivo di circa 157 mila euro.

Il ruolo del municipio

Tutte e due i parchi, verranno affidati dal primo gennaio 2023, al municipio XI che avrà l’onere di garantire manutenzione ordinaria e straordinaria sulle vasche d’acqua, il controllo dello stato degli arredi e delle aree gioco, la verifica del funzionamento degli impianti, la pulizia delle pavimentazioni, il decespugliamento delle aree golenali e degli argini, lo svuotamento dei cestini, la manutenzione dei percorsi e delle recinzioni, la cura delle piante e la piantumazione di nuove alberature. Per la realizzazione di questi interventi Roma Capitale ha previsto il trasferimento al Municipio XI di uno stanziamento annuale di 250 mila euro.

“C'è stato un grande lavoro di squadra da parte del Consiglio regionale, del Comune, degli uffici della polizia locale e delle guardie ambientali d'Italia, e allo stesso modo noi coinvolgeremo tantissimi soggetti nella gestione dell'area – ha premesso il minisindaco Gianluca Lanzi – Ce ne prenderemo cura tutti insieme con associazioni, comitati e realtà del territorio, e tutti insieme arricchiremo questo spazio di socialità, incontri e cultura. Questo parco - ha concluso Lanzi - lo costruiremo insieme”. E sarà un luogo dove, gli abitanti del quadrante più popoloso del territorio, potranno accedere a piedi o in bicicletta. Un'area verde finalmente raggiungibile, per chi è cresciuto in quella zona, senza dover prendere l'auto.