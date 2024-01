Marconi a caccia di posti auto: il municipio scommette sul parcheggio interrato

Ci sono sessantaquattro posti auto, che possono essere leggermente incrementati fino a diventare 66, al piano interrato del civico 72 di viale Marconi.

Il parcheggio interrato dell'ex Campari

Quel parcheggio, inutilizzato da molto tempo ed un tempo legato alla sede dell’ex Campari, è patrimonio pubblico ed ora il municipio ha deciso di cercare chi sia disposto a gestirlo. Perché i posti non sono tantissimi e 4 di questi dovranno essere riservati a persone con disabilità. Il canone di concessione previsto però, della durata decennale, potrebbe essere appetibile. A fronte d’un valore stimato (per 10 anni) in oltre 2 milioni di euro, l’amministrazione è disposta a concederlo per 36mila l’anno.

Un parcheggio inutilizzato da anni

“Questa struttura, come quella di via della Magliana Antica per la quale è stata già avviata la procedura di affidamento a fine agosto e che presto entrerà in funzione, era chiusa da molti anni” ha commentato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi. In un quadrante che soffre storicamente della carenza di posti auto, l’intenzione di metterne a disposizione una sessantina in più non va certo sottostimata.

La penuria di posti auto

Se è vero che è saltato il progetto della preferenziale dedicata ai bus, che avrebbe tagliato centinaia di posti auto oggi “tollerati” sullo square centrale, è altrettanto vero che al quartiere mancano da oltre un anno e mezzo decine di posteggi. Sono quelli che occupavano lo spazio superficiale di piazzale della Radio dove, dall'estate del 2022, è presente un cantiere destinato a realizzare un parcheggio multipiano.

Nell’immediato il parcheggio interrato dell’ex Campari, restituirà un po’ di “ossigeno” a chi cerca un posteggio. “Dopo mesi di lavoro, che hanno portato all'adeguamento funzionale e impiantistico del parcheggio sito sotto l’ex Campari, finalmente è stato pubblicato l'avviso pubblico finalizzato alla concessione dell'autorimessa: aspettiamo quindi che gli operatori economici manifestino il proprio interesse partecipando alla procedura” ha commentato l’assessore municipale al patrimonio Alberto Belloni.

I tempi previsti per l'apertura

“Nelle prossime settimane si proseguirà con l’iter amministrativo che porterà, auspichiamo entro la prossima primavera, all’apertura del parcheggio, per dare a tutta la cittadinanza ma soprattutto agli abitanti di Marconi una possibilità di parcheggio in più, fondamentale soprattutto in questi mesi di compressione degli spazi di sosta dovuto ai diversi cantieri che insistono nel quadrante” ha aggiunto Belloni.

Aprire l’autorimessa di via della Magliana vecchia e dell’ex Campari infatti, “significa aumentare il numero di parcheggi disponibili e metterci finalmente alle spalle l’incuria e l’abbandono in cui erano state incomprensibilmente lasciate” ha sottolineato il presidente Lanzi. Gli operatori interessati ad avanzare la propria candidatura, hanno tempo fino a 19 gennaio per farlo. L’autorimessa, vale la pena sottolinearlo, dovrà essere impiegato come un parcheggio pubblico a rotazione sia oraria che mensile.