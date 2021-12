Il Municipio XI festeggia il Natale: “Niente mercatini, abbiamo organizzato eventi culturali”

Sei appuntamenti distribuiti nel territorio. La Giunta Lanzi ha deciso di festeggiare il Natale puntando sull’organizzazione di eventi culturali.

Niente mercatini

Niente mercatini natalizi neanche questa volta. Gli ultimi tentativi, avviati dall’amministrazione Torelli, non fecero registrare adesioni da parte dei commercianti. All’epoca si ipotizzò che era stata sbagliata la scelta, troppo periferica, dei luoghi dove realizzarli. L’amministrazione Lanzi, insediatasi formalmente il 5 novembre, ha deciso di non ripercorrere quella strada. “Non c’è stato il tempo per preparare il bando sui mercatini natalizi” ha spiegato l’assessore al Patrimonio ed alle Politiche culturali Alberto Belloni. In compenso ci saranno altre attività.

L'iniziativa del Municipio XI

“Appena insediati abbiamo spostato delle risorse finalizzate alle attività natalizie e con la prima riunione della giunta abbiamo approvato una memoria con cui chiedevamo agli uffici di pubblicare una manifestazione d’interesse”. La risposta è stata sorprendente. “Abbiamo ricevuto più di venticinque proposte, da parte di associazioni culturali e di promozione sociale, interessate ad organizzare eventi nel nostro territorio”.

Il fine settimana dell'11 e 12 dicembre

In tutto l’amministrazione ha puntato su sei lotti. “Si parte subito con Marconi, con il fine settimana dell’11 e 12 dicembre con artisti di strada, musica dal vivo e spettacoli. Ci sarà anche un Babbo Natale con gli elfi, per accogliere le richieste dei bambini. Nel corso dello stesso weekend in piazza Cicetti, al Trullo, è stato organizzato un altro appuntamento che prevede l’attivazione di laboratori, la presenza di clown, street band e giocoleria”.

Il week end del 18 e 19 dicembre

Il fine settimana successivo, quello del 18 e 19 dicembre, l’offerta di appuntamenti si sposta a Corviale dove, nella sala del Consiglio, è previsto un doppio concerto di Natale. E poi ancora nel parchetto adiacente largo Ruspoli, sulla Portuense, in piazza De’ Andre’ a Magliana e di nuovo a Marconi. “Abbiamo puntato sulla realizzazione di eventi in più quadranti – ha spiegato l’assessore – puntando su attività diversificate e la proposta più ampia possibile, gettando le basi per una programmazione culturale che potrebbe essere ripresa nei prossimi anni. E ci siamo riusciti, con il contributo dei nostri uffici”. Ma niente mercatini “In tre settimane – ha sottolineato Belloni – era impossibile”.