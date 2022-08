Pup Marconi, cambia la viabilità: “Adeguamenti dettati dalla presenza del cantiere”

L’avvio del cantiere di piazza della Radio, lo scorso 6 luglio, non era passato inosservato. Né era stato indolore, per i tanti automobilisti che, nel primo giorno di lavori, avevano impiegato un’ora per coprire distanze normalmente percorse in dieci minuti.

Le code nel primo giorno di lavori

I tanti disagi segnalati dagli automobilisti, avevano spinto l’amministrazione locale alla ricerca di soluzioni per garantire una viabilità meno caotica nel breve e nel medio periodo. Ora, con l’avanzamento dei lavori, è necessario mettere in campo i correttivi pensati per evitare nuove code. Ed è per questo che, dalla mattinata del 29 agosto,sono partiti gli interventi di adeguamento della viabilità.

Come cambia la viabilità

Le operazioni riguardano l’incrocio tra piazza della Radio con via Giovanni Volpato e via Antonio Pacinotti. La prima novità riguarda i veicoli che provengono da Trastevere. Raggiunto il semaforo di via Volpato, potranno svoltare a sinistra, prendendo via Pacinotti in direzione ponte di Ferro. Invece chi era abituato a usare il semaforo di via Pacinotti, in direzione Portuense, per fare inversione ad ‘U’ non potrà più farlo e dovrà quindi proseguire dritto, proprio verso Portuense.

Modifiche per convivere con il cantiere

“La viabilità provvisoria renderà maggiormente compatibile la circolazione veicolare con il cantiere del PUP di Piazza della Radio – ha annunciato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi – in tal modo riusciremo a mantenere le 3 corsie stradali di via A. Pacinotti all’incrocio con piazza della Radio quando, a partire dai prossimi giorni, il cantiere dovrà occupare parte della carreggiata stradale”.

I disagi vissuti lo scorso 6 luglio, invece, erano stati causati proprio dalla riduzione ad una delle tre corsie di via Pacinotti. Un restringimento all’altezza del semaforo che, inevitabilmente, causava ripercussioni nella viabilità, con code segnalate per diversi chilometri in direzione Portuense, anche fino a largo La Loggia.

Perchè il cantiere

In piazza della Radio sono in corso i lavori per realizzare un progetto legato al piano urbano parcheggi. Il cantiere serve alla realizzazione di una struttura interrata, su tra piani,in cui collocare 456 posti auto, di cui 277 a rotazione e 179 pertinenziali. Ci sono poi anche 32 stalli destinati alle moto, 20 dei quali saranno impiegati a rotazione.