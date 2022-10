La beffa del mercato Marconi: le serrande dei nuovi box si bloccano, hanno dimensioni sbagliate

Il mercato situato all’angolo tra via Cardano e via Macaluso, nel quartiere Marconi, è pronto. Non manca molto all’apertura ed infatti, già all’inizio di settembre, è stato eseguito un sopralluogo per la presa in consegna “anticipata” da parte del municipio.

Le serrande difettose

Nel corso del sopralluogo, i tecnici hanno però rilevato una serie di criticità. Tra chiavi ancora non consegnate e chiavi che non consentono di entrare nei box corrispondenti, è stata registrata un’anomalia piuttosto rilevante. Il meccanismo di apertura e chiusura “di diverse serrande” è risultata “malfunzionante”. Una condizione che alcuni esercenti avevano in effetti segnalato: le serrande si incastrano. Motivo per cui è stata disposta una “revisione generale”.

“Abbiamo presentato un’interrogazione urgente in consiglio municipale, poiché troviamo scandaloso che gli operatori, non per errori a loro imputabili, debbano prendere possesso del nuovo mercato con delle serrande fuori misura” ha commentato il capogruppo della Lega Daniele Catalano “già ad occhio nudo nudo si può vedere come il meccanismo faccia difficoltà ad alzare ed abbassare le stesse”.

Una riqualificazione a lungo attesa

L’arrivo di un nuovo mercato rionale, in uno dei quadranti più popolosi di Roma, è attesa da almeno dieci anni. Nel corso del tempo il numero dei box rimasti operativi si era più che dimezzato, lasciano nel quartiere le carcasse inutilizzate di oltre una decina di banchi. Il bando per avviarne la trasformazione in un plateatico a norma, risale all’amministrazione di Ignazio Marino. Ma i lavori sono partiti molto più tardi, con il contestuale trasferimento degli operatori rimasti nelle strade attigue. Ora quelli che sono rimasti, in tutto 18, stanno per tornare su via Macaluso. In un mercato, però, che nonostante sia nuovo già presenta il fianco a nuovi problemi.

Serrande da sostituire

“Ci chiediamo come sia possibile sbagliare in modo così evidente le misure delle serrande di un box, e come sia stato possibile montarle in questo modo così superficiale” ha sottolineato il capogruppo municipale della Lega che ha dichiarato la propria “contrarietà a soluzioni pressapochiste”. Le serrande vanno quindi sostituite senza che ciò comporti che siano gli operatori a dover investire, nel breve termine, le proprie risorse. E' questo l'auspicio del capogruppo della Lega che per fare chiarezza sui prossimi sviluppi ha presentato un'interrogazione in municipio. A Marconi, la lunga attesa finalizzata alla riqualificazione del vecchio mercato, non è ancora terminata.