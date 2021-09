Marconi, il posto dei disabili è invaso dai rifiuti: “Ogni giorno la stessa scena”

Buste piene di bottiglie di plastica, imballaggi di cartone, lo sportello di un contatore ed addirittura un carrello della spesa rovesciato.

La microdiscarica

“Ogni giorno è la stessa scena: un parcheggio per disabili al Municipio XI è trasformato in una discarica a cielo aperto”ha fatto notare la consigliera regionale Laura Corrotti che, per la Lega, è responsabile per il dipartimento disabilità. Impossibile posteggiare l’auto proprio perché, l’area che dovrebbe essere riservata, è stata collocata dietro una batteria di cassonetti.

Un parcheggio destinato a disabili

In uno dei quartieri più popolosi della Capitale, dove trovare un semplice parcheggio costituisce un’impresa, è ancora più indispensabile garantire il posteggio alle persone con disabilità. Le ragioni sono intuitive: non possono mettersi alla ricerca di un’alternativa, rischiando di lasciare l’auto distante dal luogo loro riservato.

Occupato da cassonetti e spazzatura

Nonostante la segnaletica attesti chiaramente che quello spazio è destinato agli automobilisti con disabilità, c’è chi non se ne avvede. Perché quel posto, ha ribadito Corrotti “è occupato con cassonetti e spazzatura di ogni tipo. La Raggi – ha concluso la consigliera regionale – cosa ne pensa?”