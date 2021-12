Marconi, partiti i lavori di rifacimento stradale in via Oderisi da Gubbio

Partiti i lavori per la sistemazione di via Oderisi da Gubbio. Dopo il rifacimento avviato lo scorso maggio su viale Marconi, è stato chiesto ed ottenuto un intervento anche sull’altra grande arteria di scorrimento del quadrante.

La richiesta d'intervento

“Una buona notizia per Marconi: sono partiti i lavori di rifacimento del manto stradale di via Oderisi da Gubbio. Si tratta di un intervento molto atteso dai residenti e che abbiamo richiesto al Campidoglio appena insediati” ha fatto sapere Gianluca Lanzi, il presidente del Municipio XI. Il neoeletto minisindaco, insieme alla sua assessora ai lavori pubblici Daniela Gentili, all’indomani dell’insediamento aveva richiesto al Campidoglio di mettere mano alla manutenzione della trafficata e malmessa strada di Marconi.

L'avvio dei lavori

“E’ del 16 novembre la nostra richiesta di intervento urgente indirizzato all’assessorato ai lavori Pubblici di Roma Capitale” ha spiegato Lanzi, che ha per questo ringraziato per l’immediata risposta l’assessore capitolino Ornella Segnalini. I lavori, gestiti dal Dipartimento Simu, sono partiti nella notte tra il 30 novembre ed il primo dicembre. Partiti i lavori, come ha reso noto il circolo PD di Marconi, sono state avviate anche le inevitabili rimozioni delle auto in sosta.

Il ripristino della sicurezza

Particolarmente ammalorato, stando anche alla segnalazione inoltrata al Campidoglio dal Municipio XI, è il tratto di strada compreso tra via Grimaldi e Piazza Meucci. In quel punto infatti, come l'ente di prossimità ha fatto notare, transitano ogni giorno "migliaia di automobilisti" e tuttavia "le condizioni di sicurezza, per l'elevato ammaloramento, lì sono venute meno" avevano spiegato Lanzi e Gentili all'assessorato ai lavori pubblici di Roma Capitale. Si tratta di una strada che necessita di costanti manutenzioni per la fondamentale valenza strategica che riveste nel quadro della viabilità, non solo locale.