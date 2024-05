Zoo Capitale, una coppia di cavalli passeggia nel traffico di Marconi

Devono essersi stropicciati gli occhi gli automobilisti che, il 20 maggio, si sono trovati a percorrere lungotevere degli Inventori.

I due equini a spasso per Marconi

Nella trafficata strada di Marconi, oltre alle auto ed agli scooter, è stata avvistata una coppia di equini. Sono stati ripresi da passanti che si trovavano, in quel momento, sulla pista ciclabile. Dalle immagini diffuse sul canale instagram di Welcome To Favelas si vedono i due animali che attraversano la strada. Il cavallo bianco e l’altro esemplare, una volta raggiunto il centro della carreggiata, decidono di proseguire, seguendo il senso di marcia dei veicoli in quel momento in transito.

Lo zoo Capitale di Arvalia

Il filmato dura pochi secondi e non permette di stabilire con precisione se tutti e due gli equini siano dei cavalli: l’esemplare scuro potrebbe essere infatti anche un mulo. Le immagini però sono però sufficienti a documentare un nuovo capitolo della saga “zoo capitale” che, da anni, trova una perfetta ambientazione nel territorio degli Arvali.Nel quadrante compreso tra Corviale, il Trullo e Marconi, nel corso degli ultimi anni, non sono mancati insoliti avvistamenti di animali.

In strada anche asini capre e pecore

Non si tratta di segnalazioni relative alla presenza di cinghiali, ormai accertata anche in quella zona della Capitale. Gli animali avvistati nelle strade del municipio XI sono del tipo considerato “da cortile”: asini, su viale Isacco Newton ma anche al Trullo. E poi capre, segnalate nello stesso quartiere ma anche nella vicina Corviale e pecore, più volte viste “pascolare” nelle caotiche strade di Marconi. Con il video appena pubblicato il campionario di animali è quasi al completo: come qualche utente, commentando il filmato su Instagram, ha fatto notare “mancano solo i due leocorni”.