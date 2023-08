Avviati i lavori al sottopasso di via Volpato

Nel municipio XI precisamente nel quartiere Marconi sono iniziati e sono tuttora in corso i lavori per il rifacimento stradale del pacchetto stradale di via Giovanni Volpato.

I lavori di rifacimento stradale porteranno la chiusura dei sottopassi laterali del ponte ferroviario di via Giovanni Volpato, col transito che sarà garantito nel fornice centrale.

I primi interventi sono iniziati dalle ore 21:00 di mercoledì 2 agosto fino alle 06:00 del 3 agosto. I lavori proseguiranno e si concluderanno nella giornata di oggi dalle ore 21:00 alle 23:59, orari in cui saranno chiusi i sottopassi laterali.