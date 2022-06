Ex Mira Lanza: in attesa della riqualificazione urge l'ennesima bonifica

Il tetto è crollato e la vegetazione è cresciuta fuori controllo. Le condizioni dell’ex Mira Lanza, lo storico saponificio di Marconi, non appaiono buone. A peggiorare il quadro, come Romatoday ha avuto modo di verificare, concorrono i rifiuti accatastati nello spazio verde circostante, residui di vecchie e nuove estemporanee occupazioni.

Un complesso da riqualificare

Il complesso è però tra quelli inseriti nel bando “Reinventing Cities 2022”. Non per la prima volta, visto che era stato già candidato nelle edizioni precedenti, senza tuttavia ricevere le attese proposte di riqualificazione. Rispetto al passato, com’è stato ricordato anche dall’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia, ci sono delle novità.

L’ex Mira Lanza è stata infatti candidata, ha ricordato Veloccia lanciando l’attuale edizione del Reinventing Cities, “senza paletti economici preliminari, mentre prima veniva chiesto un canone di concessione di circa 8 milioni di euro per 50 anni, oltre ai costi di bonifica del sito, ai costi per la realizzazione del parco pubblico Papareschi ed ai costi di realizzazione dell’intervento di recupero”. Ma non è detto che basti. Eppure non c’è tempo da perdere perché la struttura, di anno in anno, peggiora. Ed i vari incendi di cui è rimasta vittima, l’ultimo dei quali lo scorso inverno, contribuiscono a deteriorarne le condizioni.

Il sopralluogo e la necessaria bonifica

La questione è nota al municipio X che ne ha chiesto all'unanimità la riqualificazione. Nella mattinata del 16 giugno il minisindaco Gianluca Lanzi ha fatto sapere di aver effettuato un sopralluogo a cui hanno preso parte anche i dipartimenti capitolini e la polizia locale. “C’è massima attenzione su questa struttura da parte dell'amministrazione municipale e capitolina. L'obiettivo – ha spiegato Lanzi - è garantire la bonifica e la messa in sicurezza della struttura, un obiettivo che ci chiedono da tempo i residenti”.

Un immobile da rendere attrattivo

Come è stato chiarito dal minisindaco, l’intenzione è quella di “ripristinare condizioni che rendano attrattivo l'investimento per i privati, dal momento che l'intera area è stata inserita nella terza edizione del bando "C40 Reinventing Cities”. Occorre quindi procedere alla bonifica dell’immobile per poi puntare, con i fondi di un futuro investitore, alla riqualificazione dell’ex complesso industriale. Serve, insomma, una collaborazione tra pubblico e privato per rilanciare uno spazio cui guardano con attenzione gli abitanti di Marconi, uno dei quartieri più popolosi della capitale.