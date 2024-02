Marconi, c’è una nuova discarica con affaccio sul fiume

Il campionario di rifiuti che sono stati abbandonati sul letto del fiume è completo. Reti per materassi, sanitari rotti, mobili ammalorati e sacchetti con i calcinacci: non manca nulla alla discarica con affaccio sul Tevere.

Una discarica con vista Tevere

La discarica è stata segnalata da una residente che, a Romatoday, ha chiarito anche l’esatta ubicazione. “Si trova sul Lungotevere di Pietra Papa, all’altezza di via Blaserna. È praticamente dietro il piazzale dove fanno il ritiro dei rifiuti ingombranti” ha spiegato la cittadina. Nascosto tra la vegetazione, a pochi metri dalle sponde, è stato gettato di tutto. E non per la prima volta, come lo stesso municipio XI ha riconosciuto.

Una costosa rimozione

“Già era accaduto in passato. La zona è alle spalle del luogo dove vengono organizzate le domeniche ecologiche – ha spiegato l’assessora municipale all’ambiente Daniela Gentili – queste persone che buttano lì questo materiale fanno un danno enorme, dal punto di vista ambientale ed anche sul piano economico. Perché quella è un’area demaniale e procedere alla rimozione di questi rifiuti ha per noi un costo elevatissimo: è un’operazione extra Tari”.

La battaglia contro il degrado

A poche centinaia di metri dal sito dello sversamento, si trova uno dei luoghi che l’amministrazione è riuscita a sottrarre al degrado: il parco Tevere Marconi. Oggi è un modello, nel fine settimana frequentato da migliaia di persone, con bambini al seguito. Un modello da replicare nei parchi di affaccio che, il comune, intende realizzare in previsione del Giubileo. Come per Tiberis, la spiaggia sul fiume di Marconi, anche il parco Tevere è stato realizzato bonificando l’area da una grande quantità di rifiuti.

Un danno economico e di immagine

Lo sversamento continuo di materiale, nella zona a ridosso del Tevere, resta una piaga. “Il fenomeno si era un po’ attenuato, ma evidentemente non è stato debellato. Tra l’altro quello è il posto peggiore per buttare dei rifiuti - ha spiegato l'assessora Gentili - fossero stati lasciati su strada, su superficie pubblica calpestabile, l’Ama li avrebbe raccolti con un costo inferiore. Invece lì siamo proprio in una zona di competenza demaniale, il danno purtroppo è notevole”. Lo è anche sul piano dell'immagine visto l'impegno, ed i soldi, che si stanno investendo per rilanciare il rapporto dei cittadini con il principale corso d'acqua della Capitale.