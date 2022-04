Nei canili di Roma ritorna il veterinario

Il servizio veterinario all'interno dei canili rifugio di Roma Capitale è stato ripristinato. Dal primo aprile le strutture comunali di Muratella e Ponte Marconi ne erano risultate sprovviste e l'amministrazione, in loro assenza, aveva deciso di avvalersi dell’ambulatorio di un canile privato. Ma solo temporaneamente perchè, come annunciato, l'assistenza veterinaria è nuovamente garantita anche in sede.

Annullato il bando bocciato dall'Anac

Il servizio è stato assegnato ad un professionista nelle more della predisposizione di un avviso pubblico. Perchè il vecchio bando, emanato dal dipartimento ambiente lo scorso dicembre, è stato sospeso in autotela dal Campidoglio. Su quell’avviso pubblico, infatti, è di recente intervenuto l’Anac con una sonora bocciatura. L’autorità nazionale anticorruzione, infatti, con la delibera 156 del 30 marzo 2022, ha stigmatizzato il comune per le carenze nel progettare “la gara di gestione del controllo e della vigilanza sanitaria dello stato di salute di cani, gatti e altri animali d’affezione”.

Le criticità dell'ultimo bando

Dall’indagine svolta da Anac sono emerse “gravi criticità e carenze strutturali e manutentive dei canili di Muratella e Ponte Marconi, dove vengono svolti i servizi veterinari appaltati dal Comune di Roma”. Condizioni che per l’Autorità non sono state prese in considerazione dal Comune, nemmeno nel momento di progettazione della nuova gara. In merito alla gestione del servizio di controllo e vigilanza sanitaria degli animali, Anac ha criticato anche l’aver scelto come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso, “criterio non adeguato in tale contesto di servizio veterinario”.

Il ritorno del servizio veterinario

A fronte di questa bocciatura, l’amministrazione cittadina ha annulato il recente bando per il riaffidamento del servizio veterinario in scadenza, “prorogando il precedente appalto fino al 31 marzo” ha ricordato Alfonsi. “Una misura, quest’ultima, necessaria per poter avviare una nuova procedura di affidamento, che sarà operativa fino al 31 dicembre di quest’anno” ha spiegato l’assessora all’ambiente. Nel pomeriggio dell'8 marzo l'assessora ha annunciato che “parte da oggi il nuovo affidamento dell’incarico professionale per il servizio di responsabile del servizio medico veterinario per i canili comunali presso le strutture di Muratella e Ponte Marconi”.



“Le principali attività relative al servizio riguardano la prima visita per gli animali in ingresso, il controllo e la vigilanza sulla salute e sul benessere degli animali, complessivamente ad oggi 620, presenti nelle due strutture, l’assistenza e cura sanitaria per le urgenze presso le strutture sanitarie nella disponibilità del Medico Veterinario. Il servizio è attivo tutti i giorni”. L'incarico, ha fatto sapere il campidoglio, è stato affidato al dottor Adriano Felli, medico veterinario. E prevede un impegno di spesa di 138.274 euro più IVA 22%, per un totale complessivo di euro 165.320,39.

Al lavoro per un nuovo bando

E dopo il 31 dicembre? A quel punto il servizio dovrà essere garantito dalla realtà che si sarà aggiudicata il nuovo bando “che risponda in pieno alle esigenze di accoglienza e cura degli animali” ha promesso Alfonsi. Quindi, ad esempio, non dovrà prevedere il criterio contestato dall’Anac dell’aggiudicazione al prezzo più basso.

Articolo aggiornato 8 marzo 2022 alle ore 17:15