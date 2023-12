Un appartamento per i famigliari dei bambini ricoverati: sarà aperto nel ricordo di Giordano

La convenzione è stata firmata e quindi, l’appartamento confiscato alla criminalità organizzata di via Oderisi da Gubbio, è pronto per diventare la “casa di Giordano”. Nel ricordo del bambino di 4 anni venuto a mancare durante il terremoto di Amatrice, sarà quindi aperto uno spazio dedicato alle famiglie dei minori ospedalizzati.

Le difficoltà di alloggio per i famigliari dei bimbi in ospedale

“Sin da quando abbiamo conosciuto Agata, una meravigliosa bambina purtroppo colpita da leucemia che ha a lungo frequentato l’ospedale Bambino Gesù del Gianicolo, ci siamo resi conto dei disagi che i genitori dei bambini ricoverati in ospedale devono vivere: l’impossibilità di trovare un alloggio accessibile sia fisicamente che economicamente in tempi brevi” hanno commentato i genitori di Giordano che, dopo il drammatico episodio del 2016, hanno creato un’associazione di promozione sociale.

Cosa prevede il progetto "la casa di Giordano"

Per abbattere i costi degli alloggi e per consentire ai genitori di seguire in maniera dignitosa le terapie del proprio figlio, è stato avviato il progetto di Marconi. Nell’appartamento di via Oderisi da Gubbio i famigliari non troveranno solo un posto dove dormire, perché l’associazione prevede di attivare anche una serie di laboratori e ore di “aiuto compiti” per i fratellini ed eventualmente i pazienti; ma anche servizi di trasfert da e per l’ospedale, momenti di gioco e progetti di cura della persona, con l’ausilio di parrucchiere ed estetiste.

Per l’inaugurazione della casa di Giordano, l’associazione ringrazia i volontari “un gruppo di 35 persone grazie al quale abbiamo raggiunto ad oggi i 450 mila euro donati in poco più di 6 anni”, ed anche “i partner ed il municipio XI” che ha consentito all’associazione di “concretizzare questo nostro sogno attraverso l’affidamento in concessione, a seguito della presentazione di un’istanza di parte ai sensi del nuovo regolamento, di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata”.

Il primo bene confiscato del municipio XI

“Con la firma della concessione diventa realtà il progetto della ‘Casa di Giordano’, che sarà ospitato all’interno di un appartamento confiscato alla criminalità organizzata a via Oderisi da Gubbio, nel quartiere Marconi” ha commentato il presidente del Municipio Roma XI, Gianluca Lanzi. “Sono particolarmente orgoglioso per questo risultato non solo perché si tratta del primo caso di riutilizzo sociale di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata nel Municipio Roma XI e di una delle prime applicazioni nella nostra città del nuovo regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale, ma soprattutto – ha sottolineato il minisindaco – perché il progetto presentato dall’associazione ‘Insieme a Giordano’ è di grande valore e impatto sociale. La ‘Casa di Giordano’ ospiterà le famiglie che dovranno trascorrere alcuni giorni a Roma per accedere ai vari presidi ospedalieri pediatrici per le cure mediche dei propri figli”.

Cosa fa l'associazione Insieme a Giordano

La storia dell’Associazione Insieme a Giordano A.P.S., ha inizio il 24 agosto del 2016, quando il sisma che ha sconvolto il centro Italia è arrivato dritto nelle nostre case, strappando via vite e distruggendo famiglie intere. In quel terremoto ha perso la vita il piccolo Giordano di soli 4 anni, figlio di Massimo e Manuela, che quella notte dormiva nel letto della nonna, deceduta con lui a causa del sisma. Ad oggi l’associazione sostiene circa 60 bambini e le loro famiglie in tutta Italia per le cure, le fisioterapie e le medicine di cui i bambini necessitano. L’associazione si occupa inoltre dei pernottamenti e dei lunghi viaggi per i ricoveri che le famiglie devono affrontare.