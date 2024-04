“Aridatece la riva sinistra”: partita la campagna per una ciclabile contro il degrado

“La ciclabile è passaggio, osservazione, vita, infastidisce chi vuole vivere fuori le regole, e unisce zone e territori difficilmente coesi”. Ed è per tutte queste ragioni che potrebbe essere utile realizzarne una sulla sponda sinistra del Tevere. È questa la richiesta rivolta al sindaco ed al governatore del Lazio. Una proposta di cui si stanno facendo carico l’associazione Tevere Day ed il Trio Medusa.

La raccolta firme

L’idea suggerita alle due amministrazioni è quella di replicare quanto già fatto sull’altra banchina. La ciclabile andrebbe così realizzata da ponte Cavour a ponte Marconi e, quindi, a Tiberis la spiaggia che dal 2025 sarà resa fruibile per 365 giorni all’anno. Realizzare una pista “aiuterebbe anche a bonificare e far sentire più vicino quel tratto di sponda e quel sito difficilmente raggiungibile diversamente, anche per chi vive in zona” ha spiegato chi ha lanciato la raccolta firme “Aridatece la riva sinistra” sulla piattaforma change.org.

I progetti per il Tevere

La riva sinistra del fiume, nonostante sia stata la culla della prima Roma, appare oggi in larga parte degradata. L’amministrazione cittadina, di concerto con gli altri livelli istituzionali, sta già lavorando ad una sorta di piano regolatore del fiume: un masterplan in cui far confluire tutte le progettualità che interessano il Tevere. E per il Giubileo è già prevista, ed in parte cominciata, la realizzazione di nuovi parchi di affaccio. Si tratta di inserire, nella pianificazione, anche una nuova ciclabile.

Il parco lineare del Tevere

“Questo progetto inserirebbe in un sistema circolare di ciclabili unendo tutti i parchi d’affaccio centrali facendo percepire realmente il Parco Lineare del Tevere. Un itinerario circolare di più di 20 chilometri dentro Roma, tutto sulle sponde, fino a Castel Giubileo, senza auto e con un inquinamento nettamente ridotto” viene ricordato nella petizione. Ed è per questo che il Trio Medusa, d’accordo con Tevere Day, ha lanciato per il 20 aprile un appuntamento.

L'appuntamento per vedere il progetto

Alle ore 10 infatti, all’Isola Tiberina, sarà esposto il progetto di massima della ciclabile realizzato ad hoc. Sarà quella l’occasione per firmare la lettera indirizzata al presidente Francesco Rocca ed al sindaco Gualtieri Alunni con cui chiedere di inserire “nell’ambito dei lavori previsti ed in atto con i fondi Giubilari, Caput Mundi e Pnnr, anche la progettazione e la posa in opera della ciclabile sulla riva sinistra”.