Marconi, crollato un albero davanti la scuola elementare: tragedia sfiorata

Un albero di Giuda (Cercis siliquastrum) si è schiantato sul marciapiede di via Pietro Blaserna, nel quartiere Marconi.

Nessuna conseguenza

“Non ha causato danni né ferito nessuno. L’area è stata subito transennata e sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia locale – ha spiegato Daniela Gentili, assessora all’Ambiente del Municipio IX – Inoltre il Servizio Giardini compente, quello dipartimentale, è stato già informato di quanto è accaduto”. Ora si tratta di comprendere perchè, quell'albero, ha improvvisamente ceduto.

Il crollo davanti la scuola

L’episodio, stando alle testimonianze dei residenti, si è verificato poco prima delle ore 16. “Poteva succedere una tragedia – ha sottolineato Marco Palma, vicepresidente del Consiglio municipale e della commissione Ambiente del Municipio XI – lì a pochi passi infatti si trova l’ingresso della scuola elementare Vincenzo Cuoco”.

La richiesta di spiegazioni

Il cancello del plesso scolastico, in effetti, si trova sullo stesso marciapiede in cui è crollato l’albero, ad una dozzina di metri dal punto in cui la pianta, per ragioni da verificare, ha improvvisamente ceduto. “Quell’albero solo per una fatalità non ha colpito nessuno. Ora però basta con l’approssimazione, abbiamo già dato. Chiederò di convocare con urgenza il Servizio giardini in commissione per avere anche un report sulle condizioni delle alberature vicino alle scuole – ha spiegato Palma – perché la sicurezza dei cittadini ed in questo caso dei bambini è messa in serio pericolo”.