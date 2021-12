La carreggiata ridotta da 10 giorni per un'auto incendiata che nessuno rimuove

C’è un’auto devastata dalle fiamme parcheggiata in via della Magliana. E’ facile individuarla perché l’area dov’era stata posteggiata è stata delimitata dalle transenne.

Ferma da 10 giorni

Ma I tondini di ferro, collegati tra loro attraverso un reticolato plastico, sono stati sistemati in modo da rendere inagibile anche una porzione della carreggiata. “Quell’auto sta lì da 10 giorni” denuncia Marco Palma, vicepresidente del consiglio nel Municipio XI. “E’ circondata dalla solita e nota rete pollaio, da alcuni paletti parzialmente divelti, e da un cartello malinconico di lavori in corso. Lavori che, viene da sé, non sono mai partiti”.

Il tappeto di foglie

Un tappeto di foglie è andato a ricoprire interamente il perimetro che è stato transennato. Ad ulteriore riprova del tempo che, l’auto incendiata, sta rimanendo in quella posizione. A pochi metri dalla ciclabile del Lungotevere della Magliana, che proprio in quel punto confluisce sulla strada dove l'auto è ferma da giorni. “Oltre all’immagine di degrado, lasciare quella vettura incendiata dietro quelle transenne, finisce per causare anche disagi alla circolazione, perché si è andati ad invadere una buona metà della carreggiata”.

La segnalazione

I mezzi che passano in zona, quindi, devono aggirare i paletti, per evitare di impattarvi. “Se le commissioni municipali fossero state operative, avremmo potuto affrontare la questione, per capire come accelerare la rimozione di quest'auto. Ma siamo fermi, quindi come consiglieri più che segnalarlo con PEC individuali, oppure a mezzo stampa - ha concluso Palma - non riusciamo a fare molto altro”.