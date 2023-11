Strade ed aree verdi diventano del Comune. Ora può partire il sospirato rilancio

La manutenzione del verde, la cura degli alberi e dei giardini, la sostituzione degli arredi rotti non dovranno essere più delle chimere. Questi servizi, che nella maggior parte della città sono affidati all’amministrazione, non lo sono nelle strade edificate con il piano di zona della Muratella. Meglio, non lo erano. Da qualche giorno, infatti, quelle aree sono state prese in consegna dal comune.

Quindici anni in attesa di manutenzioni

Troppo spesso, alla richiesta d’intervento, i residenti della Muratella si erano sentiti rispondere “non possiamo intervenire”. Perché prima si devono collaudare le opere, che siano un’area ludica o un giardino pubblico. E dopo essere collaudate devono essere anche acquisite al patrimonio, affinché poi se ne possa effettuare la manutenzione. Risposte che, ha ricordato il presidente del municipio Lanzi, “per oltre 15 anni i residenti si sono sentiti dare”. Ma non potrà essere più così.

Le aree acquisite dal comune

“Abbiamo voltato pagina” ha spiegato il minisindaco di Arvalia, perché “ora sono state acquisite al patrimonio”. L’elenco di questi spazi di cui dovrà prendersi carico il municipio, è consistente. Sono le due aree verdi ai lati di viale Gaetano Arturo Crocco, le aree giochi in via Generale Mario Pezzi e in via Generale Giuseppe Valle. Ma la “presa in carico” riguarda anche strade e parcheggi, come viale Gaeatano Arturo Crocco, Via Toyoda, ed ancora, solo per citarne alcune, via Viscardi e via Emilio Pensuti, la strada dove da 16 anni si attende la realizzazione della scuola.

La promessa del municipio

“C’è molto da fare. In questi anni nessuno si è occupato di quelle aree verdi e di quelle strade. Finalmente, con la recente acquisizione, potremo farlo noi come municipio – ha concluso Lanzi – potremo fornire servizi migliori a questo quartiere ed ai suoi abitanti che ringrazio perché, nonostante siano passati tanti anni, hanno avuto pazienza e non hanno mai smesso di lottare”.