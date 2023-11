Lo skate park dimenticato è ormai una discarica

Prosegue la lunga agonia dello skate park di Largo Collodi. E così mentre Roma, da Colle Oppio ad Ostia, diventa la vetrina internazionale dello sport a rotelle, a Magliana c'è uno spazio che continua ad essere usato come una discarica a cielo aperto. Un destino che sembra ineludibile, e che viene solo parzialmente arginato dalle barriere di cemento fatte installare dall'amministrazione municipale.

Una discarica a cielo aperto

Intorno allo skate park della Magliana è stato abbandonato di tutto. Qualcuno ha pensato bene di gettarvi anche un monopattino elettrico, di quelli impiegati in modalità sharing. Non mancano poi i sacchetti con i calcinacci, probabile lascito di qualche lavoro di ristrutturazione edilizia; materassi ed lettrodomestici di varia natura. Ed all’interno dell’area deputata alla pratica dello sport, ormai disciplina olimpionica, non è difficile individuare anche divanetti e poltroncine.

Il degrado davanti la scuola

“Sono circa 7 anni che va avanti questa storia – ha commentato la signora Daniele, una residente del quartiere Magliana – Non ne posso più di andare a prendere mia nipote a scuola ed assistere a questo scempio. E' una vergogna”. L’impianto sportivo, che è anche perimetrato da una possente recinzione in ferro battuto, si trova subito dopo il plesso “Graziosi”, una scuola secondaria dell’istituto comprensivo Sandro Onori.

Le proposte di riqualificazione

“Il prolungato inutilizzo di un bene pubblico, finisce col diventare un incentivo alla vandalizzazione – ha commentato il consigliere municipale Marco Palma (FdI), impegnato in un sopralluogo all’esterno dello skate park con la consigliera Vanessa Borsari. “Abbiamo nel tempo formulato diverse proposte – hanno ricordato i due – abbiamo proposto di annetterlo al vicino plesso scolastico o, in alternativa, di progettare una rigenerazione che possa comprendere anche l’area circostante e, quindi, il vicino canneto”.

L'incertezza sul futuro ed il degrado

Lo skak park si trova, oltre che a pochi metri dalla scuola, anche nelle adiacenze della pista ciclabile che fiancheggia il fiume Tevere. In passato, quello spazio, era semplicemente impiegato come rotatoria, per consentire l’inversione di marcia su via Greve. La successiva trasformazione in uno skate park, tra i primi realizzati in un quadrante periferico di Roma, non ha sortito l’effetto sperato. L’area è stata spesso impiegata per lo sversamento illegale di rifiuti e né le bonifiche effettuate, ne la sistemazione dei new jersey di cemento, hanno modificato il destino dell’area. All’amministrazione l’onere di deciderne l’utilizzo. La presenza di una discarica, vicino ad una scuola, non restituisce un bel messaggio per studenti e famiglie.