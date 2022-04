Ex scuola 8 marzo, si punta allo sgombero ma Campidoglio e municipio non si mettono d’accordo

In via dell’Impruneta, nel quartiere della Magliana, c’è un immobile occupato. Si tratta dell’ex scuola “8 marzo”, uno spazio il cui sgombero, già nel 2015, era stato dichiarato prioritario dall’allora prefetto Gabrielli.

A distanza di sette anni l’edificio continua ad essere abitato da oltre 120 famiglie. Ma è un immobile che, già nel 2010, è stato considerato inagibile e che presenta dei problemi di stabilità. Sul destino dell’ex scuola “8 marzo”, negli ultimi giorni, si sono accesi quasi contemporaneamente i riflettori del Campidoglio e del municipio XI, senza, finora, aver prodotto alcun risultato.

In Campidoglio sgombero bocciato dal centrosinistra

In aula Giulio Cesare la questione relativa all’ex scuola è stata affrontata su richiesta di Fratelli d’Italia. Il documento portato all’attenzione dell’assemblea capitolina chiedeva al sindaco di “attivarsi per la messa in sicurezza ed il recupero della struttura”. Nel farlo, però, veniva sottolineata la necessità della “presa in carico degli occupanti, con particolare riguardo alle situazioni sociali a rischio, che presentano minori e disabili”. La proposta ha ottenuto 11 voti favorevoli e 17 astenuti che, in questi casi, equivalgono ad una bocciatura.

Una situazione di degrado

“All’interno dell’edificio vige una situazione di completo degrado ed illegalità che fa aumentare la percezione di insicurezza nel quartiere” ha ricordato il consigliere Federico Rocca. Pertanto “sarebbe stato importante impegnare l’amministrazione” hanno commentato i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia “attraverso lo sgombero e la nuova destinazione dell’area”. Un risultato che non si è raggiunto per la decisione di non decidere della maggioranza. “La cosa incredibile è che, mentre il centrosinistra in Campidoglio non votava la richiesta di sgombero, una proposta analoga è stata fatta dal centrosinistra del municipio XI. E non si capisce come sia possibile” ha commentato il consigliere Rocca.

In municipio sgombero richiesto dal centrosinistra

In effetti il 6 aprile, all’indomani della bocciatura del provvedimento di sgombero richiesto in Campidoglio dal centrodestra, nel parlamentino degli Arvali è stato protocollato un altro documento. Con questo provvedimento si chiede al presidente Lanzi di compiere “ogni attività necessaria all’inserimento dell'ex scuola 8 marzo nel piano di interventi di sgombero degli immobili occupati”. L’atto, che chiede anche di definire di concerto con il municipio una nuova destinazione pubblica degli spazi, è stato presentato da esponenti del PD e della lista civica Gualtieri. La maggioranza, con i suoi voti, è in grado di approvare il provvedimento. Ma solo a livello municipale. In Campidoglio, la posizione del centrosinistra, è stata di altro segno.

Nel frattempo però il presidente del municipio, Gianluca Lanzi,



punta all'inserimento della scuola nella lista degli immobili da sgomberare. "Nella riunione dell'osservatorio territoriale per la sicurezza del municipio XI del 8 marzo scorso ho chiesto che l’immobile venisse inserito nel ‘Piano di interventi di sgombero degli immobili arbitrariamente occupati’ della Prefettura di Roma visto che nell’ultimo, approvato nel 2019, non era stato inserito. Con la Prefettura e tutte le istituzioni presenti nell’Osservatorio stiamo lavorando proprio per il raggiungimento di questo obiettivo, ma occorre acquisire gli elementi atti a soddisfare le “condizioni di attenzione” previste dallo stesso Piano come necessarie all’inserimento degli immobili nell’elenco. Nel frattempo è necessario mettere in campo tutte le azioni preventive allo sgombero, a partire da un nuovo censimento degli occupanti che coinvolga la Direzione Socio Educativa municipale e i dipartimenti capitolini Politiche Sociali e Patrimonio, finalizzato alla presa in carico effettiva delle persone e dei nuclei familiari e a verificare chi sia in possesso dei requisiti per un alloggio di edilizia residenziale pubblica".

Lanzi spiega inoltre che "contemporaneamente bisogna individuare la nuova destinazione pubblica degli spazi, a vantaggio dei cittadini del quartiere. Noi stiamo cercando di tenere insieme questi due aspetti. Spiace vedere la strumentalizzazione politica di esponenti locali e cittadini della Lega mentre si sta lavorando seriamente per risolvere un problema che si trascina da oltre un decennio - conclude il presidente Lanzi".