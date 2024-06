Rubato il mezzo per il trasporto dei disabili: “Se lo vedete in giro, segnalatelo al 112”

Non è stato un buon inizio di settimana quello che ha dovuto affrontare la Protezione civile Arvalia- Prociv Arci. L’associazione, attraverso i propri canali social, ha infatti comunicato la notizia del furto di un proprio mezzo.

Un mezzo appena risistemato

“Lo avevamo appena fatto sistemare, spendendo 2500 euro. In previsione del caldo avevamo anche fatto ricaricare l’aria condizionata ma purtroppo non abbiamo investito in un GPS, poiché pensavamo di metterlo in un secondo momento. Era l’unico dei nostri mezzi a non esserne dotato ed adesso ce ne stiamo pentendo. Anche perché questo lo usavamo per trasportare persone con disabilità” ha raccontato Luciano Trauzzola, presidente dell’associazione di protezione civile Arvalia.

L'appello ai romani

La foto del furgone, un Fiat Doblò, è stata diramata sui canali social insieme ad un appello: “chiediamo a tutti i nostri amici di guardare con attenzione e se lo vediamo – si legge nell’appello – chiamiamo subito i Carabinieri al 112”. “La cosa positiva è che l’immagine del Doblò sta girando molto, addirittura l’abbiamo vista su diversi taxi e questo un po’ ci rincuora. L’aspetto negativo di questa vicenda è che ci vanno a rimettere delle persone fragili che noi solitamente andiamo a prendere a casa, portiamo in clinica o in ospedale, e poi riportiamo al loro domicilio. Fortunatamente abbiamo altri 2 mezzi deputati a questo scopo, ma ciò nonostante abbiamo già dovuto disdire il trasporto di tre persone”.

Il furto e la necessità di un altro mezzo

Il furto, ha raccontato il presidente dell’associazione di protezione civile, si è consumato tra la giornata di domenica e lunedì mattina. “Lo avevamo lasciato in via Greve, dove abbiamo la nostra sede, all’interno di un cortile” ha riferito a Romatoday. Ed ora? “Speriamo arrivi la segnalazione di un suo ritrovamento. Se non dovesse giungere, dovremo comprarne un altro. Una signora anziana a cui prestiamo il servizio, parliamo di una persona con 650 euro di pensione, si è offerta di fare una donazione. Siamo rimasti commossi ed ovviamente le abbiamo detto che non è il caso e che provvederemo diversamente”. Al vaglio dell'associazione anche una raccolta fondi, a cui sarà possibile partecipare trovando le informazioni sui canali social dell’associazione.