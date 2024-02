Dopo l’area giochi inaugurato il nuovo campo da basket nel parco con l'affaccio più panoramico del municipio

Gli appassionati della palla a spicchi hanno un luogo dove potersi lanciare nuove sfide. Nel parco Gioia di via Fulda sono state rimosse le transenne che perimetravano un piccolo ma importante cantiere: quello per la riqualificazione del campo da basket.

Il parco con il migliore affaccio

È stata fatta dal dipartimento tutela ambientale, non la gestiamo noi come municipio. È un intervento molto sentito, è un parco molto bello che ha una vista incredibile verso Roma Sud. Da lì si vede il Colosseo Quadrato, la collina di monte Cucco ed i Castelli romani” ha commentato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi.

La riqualificazione dell'area giochi

Il parco è quello della “Magliana Vecchia” che, oltre all’invidiabile belvedere, vanta anche la presenza delle Catacombe di Santa Generosa, a pochi passi, quindi, dall’ospedale Israelitico. Ad ottobre l’area era stata interessata da un altro intervento, finalizzato alla riqualificazione di un’area giochi. “Era in cattive condizioni – ha spiegato il minisindaco – ed ormai erano davvero pochi gli arredi ludici che potessero essere ancora utilizzati”.

Il campo da basket atteso dal quadrante

Due interventi quindi che restituiscono decoro all’area verde. Lavori che erano attesi da molti anni perché, per quanto riguarda le aree gioco, ce n’è solo un’altra presente nel quadrante di Magliana Vecchia e Colle del Sole, ma si trova nel parco Pino Lecce. Invece il campo da basket “era inutilizzabile da molto tempo, visto che almeno cinque o sei anni fa ne erano stati rimossi i canestri – ha testimoniato il minisindaco Gianluca Lanzi – ed infatti da molto tempo i ragazzi e le famiglie del quartiere chiedevano che venisse riqualificato il campo”. Operazione compiuta, grazie ad un finanziamento messo nel bilancio di Roma Capitale.

Gli altri interventi attesi

“Era più che necessario e doveroso ripristinare una delle aree per la pratica sportiva, come il campo di basket, che non erano più adeguatamente attrezzate ne pienamente fruibili - ha commentato Valerio Garipoli, il capogruppo municipale di Fratelli d'Italia, che ha ricordato anche una mozione approvata nel febbraio 2022 nel parlamentino municipale, per chiedere la riqualificazione del parco - Va Sarà nostra cura monitorare gli altri interventi integrati mancanti - come l'area ludica cani e campo da calcio - al fine di completare ed adeguare il Parco Gioia”.