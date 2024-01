Piazza De André cambia pelle: partito il confronto sul "cuore pulsante" del quartiere

Uno spazio pedonale ampliato attraverso una razionalizzazione del sistema di sosta. Filari di nuove alberature a formare una galleria in cui inserire tavoli e sedie. Qualche chiosco, un’area centrale dedicata ai bambini, ed in prospettiva l’inclusione di viale Viscopisano come spazio pedonale. Sono alcune degli interventi con cui, l’amministrazione, punta a riqualificare piazza De’ André.

Il masterplan di Magliana e la città dei 15 minuti

La trasformazione della piazza fa parte degli interventi previsti per realizzare la cosiddetta città dei 15 minuti. Sono quei progetti con cui l’amministrazione mira a rendere raggiungibile, in un quarto d’ora di bici o di passeggiata a piedi, i servizi di cui ha bisogno una comunità. Una visione di lungo corso, dispendiosa, perché la città è grande e disseminarla di servizi richiede un grosso sforzo progettuale ed economico. Nell’immediato però il Campidoglio punta su un progetto per ogni municipio e per il territorio degli Arvali la scelta è ricaduta sulla piazza di Magliana. I suoi abitanti, nella giornata del 29 gennaio, hanno cominciato a prenderne visione grazie ad un incontro organizzato con l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia ed il presidente municipale Gianluca Lanzi.

L'obiettivo del Campidoglio

“Piazza Fabrizio De Andrè è da sempre il cuore pulsante della Magliana: non é solo uno spazio fisico, ma un luogo di incontro e aggregazione – ha dichiarato l’assessore all’urbanistica Maurizio Veloccia - abbiamo presentato alla comunità del quartiere il Masterplan elaborato nell’ambito del Progetto “15 progetti per la città dei 15 minuti - Progetti di rigenerazione degli spazi urbani nei 15 Municipi” che stiamo portando avanti. A Piazza De Andrè, in particolare, il nostro obiettivo è realizzare un’azione urbanistica integrata che, a partire dalla consapevolezza del valore sociale dello spazio pubblico, crei connessioni, valorizzando le vocazioni e le funzioni esistenti e aggiungendone nuove. Nei prossimi mesi faremo incontri in tutti i Municipi per illustrare i progetti prioritari scelti”.

Come cambierà piazza De Andrè

Cosa prevede questo progetto? Il restyling di uno spazio come piazza De André è articolato su tre diversi scenari temporali. Nei primi due anni il masterplan prevede di ottimizzare le aree di parcheggio esistenti, abbattere le barriere architettoniche, migliorare il verde già esistente e potenziare i rapporti con l’associazionismo, per arrivare ad un’idea condivisa di quartiere. L’incontro del 29 gennaio rientra in questa fase. C’è poi uno scenario “a cinque anni” che prevede l’istituzione di zone “trafic calming”, la “depavimentazione” per liberare il suolo dall’asfalto, la realizzazione di piccoli giardini ed interventi di “riconnessione urbana”.

Entro i prossimi dieci anni, invece, il masterplan di Magliana contempla la messa a terra di operazioni più consistenti: tra queste spiccano la funivia Magliana Eur, un ponte ciclopedonale e la creazione di parcheggi interrati per consentire di creare piazze e giardini pensili. Tutti interventi che devono però prendere avvio dal restyling di piazza De Andrè. Sarà realizzato con un investimento di 1,5 milioni e, ha promesso l’assessore capitolino all’urbanistica “ci consentirà di dare nuova vitalità e vivibilità a questa piazza, così importante per la comunità che ogni giorno la popola”.