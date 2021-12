Municipio XI, al via sfalci e potature. "Abbiamo messo in campo una task force"

Bonifiche vegetazionali, sfalci e centinaia di interventi di potatura. Nel territorio degli “Arvali” è partito il “piano verde” sulle aree di competenza municipale.

La task force in azione

“Abbiamo messo in campo una vera e propria task force che sta operando nelle aree che sono in carico al nostro municipio” ha annunciato Daniela Gentili, assessora locale al verde. L’elenco delle operazioni che Romatoday ha potuto visionare è corposo. E vista la stagione, ideale per le manutenzioni arboree, si concentra in larga parte sulle chiome degli alberi.

Le potature previste

Sono oltre un centinaio gli interventi di potature che sono stati calendarizzati entro il 31 dicembre. Ne beneficiano decine di pini e ligustri, ma anche molti esemplari di platani, querce, eucalipti, cipressi e qualche albero da frutto presente nel territorio. Ma il cronoprogramma dei lavori non contempla soltanto le attese patature. “Con l'obiettivo di riportare il patrimonio verde a livelli di piena sicurezza, fruibilità delle aree e benessere delle essenze, nel mese di dicembre sono stati investiti circa 210.000 euro tra lavori e servizi per la bonifica totale delle aree in manutenzione e per le attività di servizi legati alle verifiche” ha spiegato Gentili.

Anche i giardini dei nidi

Ne beneficiano anche i giardini degli asili nido municipali ed i pini che sono stati colpiti dalla toumeyella pervicornis, la temibile cocciniglia tartaruga, perché “il finanziamento prevede anche interventi di endoterapia, laddove necessari” ha ricordato l’assessora. Ovviamente la condizione necessaria perché siano messi in campo è che si trovino sulle aree di competenza dell’ente di prossimità.

L'acquisizione di nuove aree verdi

Gli interventi, anche se finalizzati a migliorare la gestione del patrimonio verde gestito dai municipi, quindi essenzialmente legato a piccole superfici, “consente di muovere i primi passi verso l'acquisizione di nuove aree” ha dichiarato l’assessora Gentili. Una possibilità che sarà presto offerta agli enti di prossimità che, grazie ad una delibera della giunta Gualtieri, potranno far richiesta di gestire aree verdi più grandi, fino a 20mila metri quadrati. Prima, però, occorre garantire una buona manutenzione di quelle già in carico. Ed è quindi anche per questo che, da Marconi a Magliana, i giardinieri si stanno dando da fare.