Ponte della Magliana, prosegue la riqualificazione della strada: nuove chiusure da lunedì

Dalle ore 22 del 3 marzo sarà chiusa la carreggiata in direzione Roma centro per la terza e ultima fase dei lavori

Al via la terza e ultima fase dei lavori di riqualificazione del ponte della Magliana. A partire dal prossimo 3 marzo e fino al 2 aprile, la carreggiata in direzione Roma Centro sarà chiusa al traffico dei veicoli. L’accesso sarà interdetto anche ai mezzi pubblici, il cui percorso subirà delle variazioni. “La scelta di effettuare gli interventi in questo periodo dell’anno è dovuta al minor impatto dei flussi di traffico, dovuti all’emergenza Covid-19 e all’attuale regime di smart-working per gran parte dei cittadini” hanno spiegato dal Campidoglio.

Altre chiusure avevano interessato la strada durante lo scorso mese di gennaio per consentire lo svolgimento dei lavori di riqualificazione in direzione Fiumicino. Con la chiusura dei cantieri, cono stati ompletati gli interventi sulla parte strutturale del Ponte, coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, sullo spartitraffico danneggiato, sulla pista ciclabile e sulla rete idraulica, i lavori si svolgeranno sulla carreggiata in direzione del centro cittadino.

Per il Campidoglio, l’obiettivo è completare la riqualificazione di entrambe le carreggiate del Ponte prima del Gran Premio di Formula E in vista di altri importanti eventi sportivi per la città come l’Europeo di calcio 2021. Su Atac Roma e Roma Servizi per la Mobilità saranno resi noti i percorsi alternativi al ponte della Magliana.