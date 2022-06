Un parco nella Torre della Giustizia: "E' un patrimonio pubblico da valorizzare"

L’oggetto della richiesta è un manufatto medioevale, una delle due torri alla cui esistenza si deve il nome del toponimo “Pian due Torri”. Si trova nella sponda di Magliana ed è raggiungibile percorrendo la ciclabile o attraverso via Teodora, una piccola strada che si sviluppa in un insediamento caratterizzato da casette costruite su un solo livello. Una sorta di piccolo borgo, nascosto alla vista di chi, quotidianamente, transita sulla trafficata via Magliana.

La Torre del Giudizio

“La Torre del Giudizio, realizzata sui resti di un grosso sepolcro di epoca romana, di cui resta solo il nucleo in opera cementizia, e soprattutto il verde di cui è circondata, potrebbe fare al caso degli abitanti d’un quadrante tanto popoloso quanto avaro di verde pubblico. La Torre, si legge nell’atto portato all’attenzione del municipio dai consiglieri della lega Enrico Nacca e Daniele Catalano, è “di proprietà del ministero dei beni culturali, in quanto patrimonio storico di Roma Capitale”.

Un'area pubblica da riqualificare

L’edificio, che si trova su un’area adiacente al Tevere e quindi di competenza regionale, “necessita d’interventi di messa in sicurezza di esclusiva competenza della Soprindentenza capitolina” si legge sempre nel provvedimento firmato dai consiglieri leghisti. “L'area è delimitata e chiusa ma andrebbe creato un parco, auspicando che ci sia anche una messa a bando per un chiosco, un punto ristoro. Secondo noi – hanno osservato Daniele Catalano ed Enrico Nacca – andrebbe valorizzata perché è patrimonio storico culturale, oltre che ambientale, inoltre andrebbe incontro al quartiere Magliana ed ai tanti fruitori della pista ciclabili ed al quartiere Magliana”.

Un patrimonio archeologico

Se l’operazione dovesse andare in porto, ne beneficerebbe il quartiere ma anche la città, che potrebbe così avere a disposizione un’altra meta per i visitatori interessati a conoscere il patrimonio archeologico capitolino, al di fuori delle classiche rotte turistiche. Perché l’obiettivo sia raggiunto, è però necessario intraprendere un percorso con gli organi istituzionali competenti, dalla giunta agli uffici municipali, coinvolgendo anche quelli capitolini e della regione Lazio, “per verificare tramite uno studio di fattibilità”, la possibilità di valorizzare ed aprire al pubblico un nuovo spazio verde: il parco della Torre della Giustizia.