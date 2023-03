Il parco del Tevere 2.0: con l'area giochi arriva anche un nuovo boschetto

Un boschetto ed un’area giochi da sabato 4 marzo andranno ad impreziosire il primo parco di affaccio sul Tevere realizzato nella Capitale: quello di Magliana. Altalene e scivoli, sistemati all’altezza della rampa di via dell’Impruneta, rendono il polmone verde più attraente anche per le famiglie del territorio.

Boschetto ed area giochi

A migliorare l’appeal del parco, contribuiranno anche gli alberi e gli arbusti che saranno piantati grazie al progetto “Ossigeno” della regione Lazio. Il boschetto così creato, che sarà dedicato alla memoria di Enrico Olivieri, il presidente dell’associazione di volontariato “Una finestra laica sul territorio”, servirà a contrastare i cambiamenti climatici, tutelare la biodiversità e compensare le emissioni di CO2. Temi di stringente attualità, come hanno ricordato gli attivisti di Fridays for future, mobilitatisi venerdì 3 marzo nella capitale ed in altre 49 città italiane.

La nuova giovinezza del parco di Magliana

Il parco di affaccio del Tevere, dopo l’inaugurazione avvenuta nel 2014 con il sindaco Marino, ha vissuto anni difficili a causa delle molteplici competenze relative alla sua gestione. I recenti investimenti, uniti agli interventi manutentivi già messi in campo, stanno restituendo al polmone verde di Magliana, un’area di circa 120mila metri quadrati, una seconda giovinezza. Una nuova vita sta acquisendo anche la sponda sul Tevere che, all’altezza di Marconi, è stata recentemente riqualificata. Di dimensioni più contenute, misura 35mila metri quadrati, rappresenta comunque un’area importante per uno dei quadranti più popolosi e meno forniti di verde dell’intera città.

I parchi di affaccio ed il rapporto con il Tevere

“Da tempo si dice che gli argini del Tevere dovrebbero essere accessibili ai cittadini. In centro è già così da molti anni, ma lungo il percorso verso la foce del fiume ci sono molte aree da recuperare. Il nostro Municipio è l’unico ad avere a disposizione due parchi fluviali: Magliana e Marconi” ha ricordato il minisindaco Gianluca Lanzi. Con le risorse messe a disposizione dal Giubileo, con i finanziamenti previsti per la città dei quindici minuti e con i fondi di Caput Mundi, il numero di parchi sul Tevere è destinato ad aumentare. Nel presente, però, è il municipio XI che può vantare il primato di averne già due. Un primato che si porta dietro anche una responsabilità. “Vogliamo continuare a investire per renderli sempre più frequentati e vissuti – ha spiegato Lanzi - Vogliamo essere il Municipio 'pilota' nel rilancio della fruizione delle aree golenali del Tevere. È una sfida importante che vogliamo affrontare insieme ai cittadini, alle associazioni, ai comitati, in un modello di gestione condivisa”.

La gestione dei parchi fluviali

Per affrontare la sfida appena annunciata, l’amministrazione di prossimità ha firmato la concessione per la gestione dei due parchi fluviali. “Diverrà operativa appena le aree ci verranno consegnate, nelle prossime settimane, dalla regione Lazio” ha chiarito Lanzi. Rivendicando l’iniziativa “che segna la differenza tra la nostra amministrazione e quella che ci ha preceduto” il minisindaco ha spiegato che il municipio si assumerà l’onere di mantenere adeguatamente le due importanti aree verdi. A partire da quella di Magliana che, anche grazie al boschetto ed la nuova area giochi, sarà pronta a vivere una seconda giovinezza.