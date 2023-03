Negozi di quartiere, un albo dedicato ed una giornata celebrativa: le mosse per rilanciare il settore

Il caro bollette giunto dopo gli anni difficili della pandemia. La concorrenza con i centri commerciali e con i giganti dell’e-commerce. Per i negozi di prossimità, mantenere la serranda alzata, diventa sempre più complicato.

I municipi ed il commercio di prossimità

Per contrastare una crisi che riguarda le attività del centro come quelle della periferia, i municipi stanno mettendo in campo molteplici iniziative. In alcuni territori sono stati attivati strumenti come le “consulte del commercio”. In altri, ed è il caso del municipio XI, si pensa a lavorare all’istituzione di un apposito albo ed all’organizzazione di eventi commemorativi. Si tratta di misure più che altro simboliche che, in un quadro ancora caratterizzato da un accentramento amministrativo, scontano le difficoltà d’ un bilancio che è ancora legato a quello capitolino.

Un presidio da salvaguardare

“Vogliamo valorizzare i negozi di quartiere perché siamo consapevoli dell’importanza che rivestono e delle difficoltà che incontrano” ha premesso Claudio Barocci, il capogruppo democratico in municipio XI che insieme a Benedetta Martini ha portato in aula un documento dedicato alle attività commerciali di zona. “I negozi aperti, con le loro vetrine illuminate, contribuiscono ad aumentare la sicurezza dei nostri quartieri. Sono inoltre un punto di riferimento importante anche per le categorie più fragili, ad esempio gli anziani, che hanno bisogno di fare gli acquisti sotto casa”.

I negozi di quartiere

I motivi per cui sostenere i negozi di zona, sono molteplici. “Chi lavora in un’attività commerciale di prossimità, di solito, conosce molto bene i prodotti che vende ed i clienti che accoglie, che tra l’altro sono spesso vicini di casa. Pertanto queste realtà – ha proseguito Barocci – assolvono una funzione importante anche da un punto di vista di collante sociale. Considerazione che vale a maggior ragione per le botteghe storiche, che da generazioni sono rappresentano un presidio per il territorio”. E’ soprattutto a loro che il municipio vorrebbe dedicare una giornata celebrativa. “Il premio Arvalia” recentemente riattivato, “potrebbe rappresentare l’occasione giusta per farlo” ha valutato Barocci.

Misure simboliche

I provvedimenti previsti nel dispositivo, non consentono quindi di ottenere benefici economici. “Si tratta di misure simboliche” ha ammesso il capogruppo democratico. Servono ad esprimere l’apprezzamento del municipio, un ente senza un bilancio indipendente, per le attività svolte per quotidianamente dai negozianti del territorio.