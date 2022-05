Una nuova linea di trasporto per la Muratella: “Consentirà collegamento con le scuole”

Una nuova linea di trasporto a disposizione degli studenti che vivono alla Muratella. La giunta del municipio XI ha espresso il parere favorevole all’istituzione del nuovo percorso, che garantirà il collegamento con le scuole dei quartieri limitrofi.

Le richieste arrivate dalle scuole

L’esigenza di attivare una nuova linea di traporto pubblico, a servizio dei giovani che abitano alla Muratella, era stata rappresentata all’ente di prossimità da più di una scuola. Il municipio, tra il novembre ed il dicembre 2021, aveva ricevuto la richiesta del dirigente scolastico dell’istituto superiore Giovanni Keplero, da quello dell’IIS di “Via Silvestri” ed ancora dal dirigente scolastico dell’istituto d’istruzione superiore “Via dei Papareschi” e da quello del Liceo Classico Scientifico Montale.

La linea a servizio degli studenti

Per venire incontro alla necessità dei giovani che abitano alla Muratella, l’agenzia Roma servizi per la mobilità aveva proposto al municipio di modificare la linea 889DS, prolungandone il percorso. Una proposta a cui, la giunta Lanzi, ha espresso un parere favorevole. “Lo avevo promesso ad inizio mandato, perché questa linea di trasporto rappresenta un servizio essenziale per il territorio” ha dichiarato il minisindaco Gianluca Lanzi.

“Gli studenti della Muratella avranno così a disposizione una linea che, modificando il proprio percorso negli orari di entrate ed uscita dalle scuole, consentirà di raggiungerle sia in direzione Bravetta che verso via delle Vigne”. La delibera passa ora al vaglio del parlamentino degli Arvali che, nella giornata del 12 maggio, dovrà ratificare una scelta che sembra già presa. “Mi auspico che il consiglio approvi all’unanimità questo servizio” ha commentato Lanzi “poi spetterà al dipartimento mobilità istituirla”. Per l’avvio del prossimo anno scolastico potrebbe essere giù attivata.

Lo spostamento del capolinea

Al fine di fornire il servizio scolastico è stata proposto lo spostamento del capolinea della linea 889DS da via Mazzacurati a via Crocco. “Tale modifica contribuirà a servire gli istituti scolastici – si legge nel dispositivo approvato dalla giunta Lanzi e proposto dall’agenzia Roma per la Mobilità – pur mantenendo il collegamento con il Corviale”.