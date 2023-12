Nel magazzino abbandonato il tetto è in eternit: arrivano le telecamere di Striscia la Notizia

Un magazzino circondato da rifiuti e con le coperture, nei tre corpi di fabbrica, realizzate con lastre di eternit. È questa la segnalazione che gli abitanti della Magliana vecchia hanno fatto a Striscia la Notizia che, con un drone, è riuscita a filmare le condizioni dell’immobile.

Dove si trova il magazzino

L’edificio si trova immerso in un’area verde che è situata a poca distanza dall’ospedale israelitico e dal centro abitato di via delle Vigne. Le condizioni di quei tetti preoccupano gli abitanti perché, com’è stato documentato attraverso il drone, le lastre sono in disfacimento e quindi le pericolose polveri di asbesto possono facilmente disperdersi nell’aria.

L'intervento di Striscia la Notizia

Lo stato d’animo di chi abita nella zona è stato raccolto dall’inviato Gimmy Ghione che ha incontrato anche l’assessore municipale ai lavori pubblici Alberto Belloni. E proprio dall’assessore sono arrivati degli aggiornamenti rispetto al servizio di Striscia la Notizia che è andato in onda il 28 dicembre ma che è stato registrato ad inizio dicembre. Servizio che si è concluso con la promessa di un sopralluogo congiunto nell’area.

Il sopralluogo della polizia locale e dell'asl

“A fine novembre abbiamo ricevuto la segnalazione dei cittadini delle condizioni di quel manufatto. Qualche giorno più tardi sono arrivate le telecamere di Striscia la Notizia successivamente – ha spiegato l’assessore Belloni – si è svolto il sopralluogo che annunciavo nel servizio, con l’XI gruppo di polizia locale e l’ufficio competente della Asl Rm3. La polizia locale, verificata la quantità di rifiuti presenti all’interno del sito, e le coperture in eternit, ha proceduto al sequestro dell’area. Nel frattempo avevamo verificato, attraverso il dipartimento Pau, se ci fossero richieste di titoli edilizi da parte della proprietà, perché in quel caso sarebbe stata costretta a presentare ed eseguire anche un piano di bonifica”. Tentativo, quest’ultimo, che ha avuto esito negativo: non ci sono titoli edilizi.

Magazzino finito sotto sequestro

“Confidiamo nel fatto che la Procura e gli altri organi competenti possano procedere celermente nel definire le responsabilità e soprattutto auspichiamo che possano ordinare alla proprietà di rimuovere rifiuti ed eternit. La vicenda ora è in mano all’autorità giudiziaria ma come municipio- ha promesso l’assessore – continueremo a monitorare e sollecitare le risposte che i cittadini della zona, preoccupati per la loro salute, giustamente aspettano”.