Le scuole superiori scrivono al municipio XI: "Servono trasporti pubblici con i quartieri periferici"

Un mezzo di trasporto pubblico per garantire gli spostamenti degli studenti e degli operatori scolastici. E’ questa la richiesta che, quattro dirigenti scolastici, hanno rivolto al Municipio XI.

Le lettere scritte dalle scuole

La necessità di attivare un collegamento è stata ravvisata da due licei, lo scientifico “Keplero” ed il Liceo ginnasio statale“Montale”, il primo per la succursale di via delle vigne, il secondo per la sede di via Bravetta. Analoga richiesta è stata formulata anche dai dirigenti scolastici degli istituti superiori “Via Silvestri” e “Via dei Papareschi”, anche in quest’ultimo caso per garantire l’afflusso delle persone che devono raggiungere la succursale in via delle Vigne.

Una richiesta sentita nel territorio

La richiesta è stata presa in consegna dall’ente di prossimità. “Ci stiamo già lavorando – ha commentato il presidente Gianluca Lanzi che ha inoltrato una richiesta d’incontro con il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale e con Roma servizi per la Mobilità – sappiamo che è una richiesta molto avvertita nel territorio, visto che oltre alle scuole ci hanno segnalato questa necessità decine di famiglie del quartiere Muratella”.

Nessuna alternativa all'auto

“Chi vive a Muratella e deve raggiungere le scuole superiori, oggi non ha alternative al ricorso all’automobile – ha commentato l’assessore municipale alla mobilità Emiliano Castellino – sappiamo perfettamente che quella situazione non è sostenibile e d’altra parte non siamo i soli a pensarlo, viste le richieste che ci arrivano da quel territorio”.

Gli studenti e gli operatori scolastici che vivono alla Muratella ma anche nella zona della Pisana, per cui i dirigenti scolastici hanno inoltrato analoga richiesta, devono ogni giorno mettersi a bordo di un’auto per raggiungere le relative classi. Nel farlo finiscono per transitare su via del Fosso della Magliana e via Lanfranco Maroi, contribuendo ad aumentare i volumi di traffico. Per questo, del servizio di trasporto pubblico, finirebbero per avvantaggiarsene anche gli altri abitanti del quadrante. In termini di riduzione del traffico ma anche come alternativa al ricorso all’automobile.

Le intenzioni del Municipio

“Ad ora non siamo in grado di definire quando questo servizio verrà attivato, perché abbiamo fatto un primo incontro e l’interlocuzione è appena iniziata, ma è nostra intenzione continuare a lavorarci per rendere questo servizio disponibile prima possibile” ha spiegato l’assessore Castellino. Le richieste delle scuole hanno fatto breccia.