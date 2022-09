"Culturando Insieme": al via il progetto culturale per gli over 65

Nuove occasioni per gli anziani dei quartieri del Municipio XI col via del progetto "Culturando Insieme", che prevede una serie di iniziative culutrali per i residenti over 65 dei quartieri dalla Magliana a Portuense.

Il progetto

"Culturando Insieme" nasce da un'idea della Cooperativa Sociale Magliana Solidale, che da oltre quarant'anni partecipa alla vita sociale del Municipio XI. L'iniziativa si pone l'obiettivo di coinvolgere gli anziani in visite guidate ed escursioni alla scoperta del patrimonio storico e culturale della Capitale con attenzione alla natura.

Le iniziative culturali si muoveranno nell'arco di cinque aree tematiche: arte, storia, natura, città e spettacoli. Fra i posti che si visiteranno ci saranno i Fori Imperiali al Lago di Nemi, il Rione Monti, la Galleria Nazionale di Arte Moderna, ma non solo infatti si passerà per la mostra di Van Gogh o il concerto dell’Orchestra Villa Pamphili.

Come partecipare

Per partecipare bisognerà compilare un modulo, presente sul sito della Cooperativa, con i propri dati anagrafici e selezionare tre preferenze per tre visite guidate. Ai partecipanti saranno riservati biglietti per i trasporti e per i musei, una visita guidata, un aperitivo conviviale e anche un kit.

Il commento

Silvia Rossi, Presidente della Cooperativa Sociale Magliana Solidale l'iniziativa è importante perchè "Culturando Insieme apre un nuovo corso che, ci auguriamo, possa riaccendere in molti anziani la voglia di farsi parte attiva e propositiva della società”.