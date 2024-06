Incendio a Magliana, la protesta arriva in piazza: “Vanno rimossi i rifiuti sul Tevere”

In piazza per dire basta ai roghi causati dai rifiuti non rimossi sulle sponde del Tevere. Perché L’incendio del 20 giugno non è stato il primo ad essere originato dagli accumuli presenti sulle rive del fiume. Perché a ridosso del fiume non mancano le discariche prodotte, spesso, dagli insediamenti abusivi che lo popolano.

L'aria satura di diossina

L’impatto di quel rogo è stato certificato, dal punto di vista della qualità dell’aria, dalle rilevazioni condotte dall’Arpa Lazio. Il campionatore installato a ridosso del viadotto della Magliana ha accertato una massiccia presenza di diossina nell’aria, con valori molto alti anche rispetto a rilevazioni effettuate per altri incendi. La decisione del sindaco di vietare il consumo di cibo prodotto nel raggio di un chilometro dalla zona, è arrivata di conseguenza. Ed ha mostrato, in maniera chiara, quale impatto incendi come quello di via Asciano producano sul territorio.

In piazza per il diritto alla salute

Nel provvedimento firmato domenica 23 giugno, il sindaco ha disposto anche la rimozione dei rifiuti dagli argini del Tevere. Compito che spetterebbe alla regione Lazio, l’ente amministrativamente responsabile delle sponde fluviali. Una richiesta che verrà ribadita nel corso di una manifestazione prevista per giovedì 27 giugno in piazza De Andrè, alla Magliana.

“Io ho definito l’incendio di giovedì scorso come un disastro annunciato – ha commentato il presidente del municipio XI Gianluca Lanzi – era annunciato perché da tempo stiamo segnalando alla regione cosa accade su quell’area tra roghi tossici e sversamento incontrollato di rifiuti. E quella è un’area – ha sottolineato il minisindaco – di esclusiva competenza regionale. Per questo saremo in piazza, per dire basta ai roghi, per chiedere d’intervenire subito nella rimozione dei rifiuti e per ribadire il nostro diritto alla salute”.

La necessaria riqualificazione delle sponde

“Serve - ha commentato il minisindaco - una completa riqualificazione del Tevere”. Operazione, quest’ultima, già avviata nel territorio municipale attraverso la realizzazione dei parchi di Magliana e di Marconi. Proseguirà con la realizzazione dei parchi d’affaccio che servono a sottrarre aree degradate ed a rischio occupazioni. Ma evidentemente i cantieri avviate e le zone interessate dai progetti di recupero non sono sufficienti perché, lungo le rive, continuano ad essere sversati dei rifiuti. Talvolta anche a poca distanza dagli stessi parchi d’affaccio. In attesa di un progetto complessivo di recupero delle sponde tiberine, le discariche vanno rimosse. Ed è quello che chiederanno, i cittadini, a Magliana.

La replica della regione Lazio

La risposta della regione non ha tardato ad arrivare. "Come definito ieri (25 giugno ndr) durante il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza oubblica presieduto dal prefetto di Roma, Lamberto Giannini, la Regione Lazio resta a disposizione per collaborare con le forze dell’ordine e gli incaricati del Comune di Roma per restituire decoro all’area di via Asciano" ha dichiarato l'assessore regionale alla mobilità, al territorio ed ai rifiuti. C'è però una sottolineatura che l'assessore di Francesco Rocca ha tenuto ad effettuare.

"Via Asciano è da anni soggetta all’occupazione abusiva di aree demaniali fluviali da parte di persone senza una fissa dimora. Questo comporta la realizzazione di insediamenti costruiti utilizzando materiali di recupero e rifiuti, e con l’ulteriore accumulo di immondizia generano problemi di ordine pubblico, igiene e tutela ambientale - ha ricordato Ghera - Già da qualche anno gli uffici regionali avevano segnalato la situazione a Roma Capitale e al Municipio XI, corredando le segnalazioni con foto e resoconti, invitandoli a intervenire. La Regione Lazio si occuperà della pulizia dell’area golenale sul fiume Tevere compresa tra via Asciano e il viadotto Ponte della Magliana, ma la Legge Regionale 53 del 1998, prevede che l’Ente regionale si occupi della difesa del suo e degli abitati dalle inondazioni e non delle problematiche relative all’abusivismo edilizio, al decoro urbano, alla gestione dei rifiuti e altri aspetti igienico sanitari".