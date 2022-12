Funivia Magliana senza parcheggio di scambio: al suo posto c’è una stazione di benzina

In via della Magliana nuova, all’altezza del civico 453, è presente un cantiere. Il cartello correttamente apposto sulla sua recinzione, indica che lì è in corso di realizzazione un nuovo impianto di carburanti. Quella, però, è anche l’area che doveva ospitare il parcheggio di scambio della funivia che collegherà Eur Magliana, con Villa Bonelli.

La stazione carburanti al posto del parcheggio

“Lì stanno costruendo e tra l’altro i lavori sono in fase piuttosto avanzata. Peccato però che la zona in questione sia quella che era destinata ad ospitare oltre 200 posti auto, per la funivia prevista nel piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) – ha fatto notare l’architetto Paolo Arsena, portavoce del gruppo Metrovia – rimane fuori dal perimetro dei lavori una piccola area, di forma rettangolare, al cui interno difficilmente potrebbero trovare parcheggio una cinquantina di auto”.

Il progetto della funivia Magliana-Villa Bonelli

Il progetto della funivia, l’unica sopravvissuta nella nuova versione del Pums dopo la cancellazione dell’analoga infrastruttura che Raggi voleva tra Casalotti e Battistini, contempla in effetti delle opere complementari. A sostegno di quella che in realtà è più una cabinovia, “dimensionata per trasportare fino a 3mila passeggeri l’ora per senso di marcia”, si legge sul sito dell’agenzia della mobilità di Roma Capitale, sono previste una serie di opere accessorie. Tra queste un percorso pedonale, un sovrappasso ferroviario pedonale e ciclabile “che consenta agli abitanti provenienti da via Frattini e largo La Loggia di raggiungere più agevolmente la stazione ferroviaria e, tramite la funivia, la metropolitana e l’EUR”. Tra le opere preventivate, figura anche un parcheggio di scambio di circa 210 posti. Ma dell’area che era destinato ad ospitarlo, ancora visibile sul rendering pubblicato dall'agenzia per la mobilità, resta molto poco.

Un problema ereditato dall'amministrazione M5s

“La concessione edilizia alla costruzione dell’impianto di carburanti è stata rilasciata nel 2010, quindi quando il municipio era commissariato dalla sindaca Raggi di fatto, quindi, questa ‘patata bollente’ è destinata a finire nelle mani della nuova amministrazione, ma in realtà il problema è stato originato nella precedente – ha sottolineato l'architetto Arsena – Abbiamo spesso la sensazione che urbanistica e mobilità viaggino sempre separatamente ed invece non dovrebbe andare così, perché le trasformazioni dell’una investono anche l’altra. Questo caso, purtroppo, ne costituisce una dimostrazione”.

L'importanza del parcheggio di scambio

L’infrastruttura, già finanziata con circa 30milioni di euro, è finalizzata a collegare le due sponde del Tevere e la stazione metropolitana di Eur Magliana (linea B) con la fermata ferroviaria della FL1 (Villa Bonelli). Nei 916 metri del suo percorso, la funivia prevede anche una tappa intermedia a Magliana, in via Certaldo, dove si attestano le fermate dei bus. “E’ un peccato – ha concluso il portavoce di Metrovia – perché la realizzazione del parcheggio di scambio aveva senso se realizzato al capolinea di Villa Bonelli”. L’amministrazione, se l’intenzione resta quella di creare un posteggio per 210 macchine, dovrà eventualmente mettersi alla ricerca di altre superfici disponibili, nelle immediate vicinanze. Ammesso che ve ne siano.